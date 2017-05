El Estella no se asegura la salvación ni ganándolo todo

A falta de dos jornadas para acabar la temporada en la Primera Andaluza, el Estella, filial esta temporada del Xerez Deportivo FC -entidad que ha tomado todas las decisiones deportivas referentes al club pedáneo-, tiene muy complicado mantener la categoría. El equipo de la pedanía jerezana tiene 31 puntos y está a tres del Atlético Sanluqueño B, que le tiene ganado el 'average' particular, y a cuatro del Jédula, con el que también sale perdedor en el enfrentamiento particular. Estos dos últimos equipos se enfrentan en la penúltima jornada, clavo al que se debe agarrar la escuadra que ahora entrena Antolín tras la marcha de Juanlu Aguilocho al primer equipo.

Al tener perdido el duelo particular con el Sanluqueño B, los de Estella están obligados a sumar al menos cuatro puntos de los seis que quedan para tener alguna posibilidad de salvación. Es decir, una derrota en cualquiera de los dos últimos partidos manda a la lona al cuadro rojinegro.

El Estella seguiría un año más en la Primera Andaluza si suma cuatro puntos y el Atlético Sanluqueño B pierde sus dos partidos (contra el Jédula y el Tesorillo). Es la única combinación posible ganando un partido y empatando otro.

La otra posibilidad es llegar a los 37 puntos ganando los dos partidos que quedan. En este caso, el Estella se salva si el Atlético Sanluqueño B no gana ninguno de sus dos partidos (tendría como techo los 36 puntos) o si el Jédula sólo logra un punto en los dos compromisos que tiene.

De todos los casos de posibles triples o cuádruples empates, el Estella sólo lograría la permanencia en un caso: el triple empate a 37 puntos con el San José Obrero y el Recreativo Portuense. En este caso concreto, serían los portuenses los que se irían a Segunda Andaluza pese a que el club recreativista ya ha anunciado -erróneamente- en su página web que han certificado matemáticamente la salvación. No es así porque en el enfrentamiento particular entre estos tres equipos el San José Obrero ha sumado 10 puntos, el Estella 4 y el Recreativo Portuense 3. Aunque posible, este caso es poco probable que se dé ya que además de que el Estella gane sus dos partidos, San José Obrero y Recreativo Portuense no tendrían que sumar en las dos últimas jornadas.

El San José Obrero, por su parte, ya está matemáticamente salvado pese a que puede ser alcanzado aún por Estella y Sanluqueño B o Jédula. En todos los casos posibles, el equipo de Antonio Clavijo 'Canito' saldría airoso. Se puede dar un cuádruple empate a 37 puntos entre San José Obrero, Recreativo Portuense, Jédula y Estella, siendo este último el que descendería. También un cuádruple empate a 37 puntos con el Sanluqueño B en lugar del Jédula, e igualmente el que descendería sería el Estella. El San José Obrero también salva la categoría en caso de un triple empate con Recreativo Portuense y Estella (desciende el Recreativo) y un triple empate con Jédula y Estella (desciende el Estella).