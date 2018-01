Examen para el XDFC ante un débil rival como local

El Xerez DFC, tras abrir la segunda vuelta de la competición con un triunfo importante frente al Algabeño con un gol de Barba en el descuento, afronta su primera salida de este segundo tramo de la Liga. Visita al UP Viso, una escuadra que en casa no conoce el triunfo, que no ha marcado y que marca la frontera del descenso. Aún así, el cuadro sevillano no es un rival cómodo, tanto por su forma de jugar como por su campo.

El San Sebastián es un escenario de césped artificial de reducidas dimensiones al que los xerecistas se tendrán que adaptar si quieren conservar el liderato en solitario sin tener en cuenta lo que haga el Coria, segundo, que además tiene que desplazarse hasta Valverde para medirse a la Olímpica. Los azulinos tienen un punto más que los de Puma, que han perdido uno esta semana después de que Competición se lo restara tras cerrarle su campo por incidentes graves de público precisamente al final del partido que les midió al Viso.

Masegosa, técnico xerecista, ya ha advertido que no lo van a tener fácil en esta salida pero confía en el potencial de su plantilla y, pese a las bajas, cree que se van a adaptar y van a sumar los tres primeros puntos fuera, uno de los aspectos a mejorar.

Para esta cita, las adversidades se le han acumulado al entrenador sevillano. Por un lado, ha perdido por sanción a Jorge Herrero, su pilar indiscutible en el centro del campo, y al capitán Barba, que también hubiese sido importante en este escenario por su dominio del juego aéreo.

Junto a ellos, Adrián Martín no se ha recuperado de su lesión y Cuenca, otro jugador importante en ataque, lleva toda la semana con un proceso gripal que le ha impedido ejercitarse con normalidad junto a sus compañeros y está en la lista pero podría quedarse fuera del once titular.

Es alta respecto a la pasada jornada Pablo Bonomo. El centrocampista roteño ha superado su lesión y tiene todos los números para recuperar la titularidad, ya que no están ni Jorge Herrero ni José Manuel Barba.

La alineación xerecista, según el propio técnico, presentará algunas novedades para intentar adaptarse al campo. Es probable que Pepe Masegosa recupere para el ataque a Álex Expósito y Javi Tamayo juntos, en un intento de tener más presencia en el área y para dotar al equipo de mayor poder en el juego aéreo. Dominarlo será clave por las dimensiones del campo visueño.

La lista la integran en esta oportunidad sólo diecisiete convocados, en lugar de los dieciocho que pueden utilizarse: Camacho, Marrufo, Álex Padilla, Sergio Iglesias, Adri, Lebrón, Joaqui, Álvaro Martínez, Pablo Bonomo, Caballero, Antonio Bello, Carlos Cuenca, Álex Expósito, Javi Tamayo, Aziz y los juveniles Juli Pendín y Juanan, que ya estuvieron citados el pasado domingo en casa, aunque no llegaron a tener minutos ninguno de los dos futbolistas.

La primera plantilla azulina se ha quedado bastante corta para esta cita por las lesiones, las sanciones y la marcha de tres jugadores durante las últimas semanas, Biri, Cárdenas y José Manuel 'Regalí'. De hecho, el técnico sólo cuenta con quince disponibles del primer equipo.