Examen de altura en San Roque

Líder con un punto más que Conil y Antoniano y tres puntos de ventaja sobre el cuarto, el Xerez Deportivo FC afronta este mediodía un envite de órdago, o al menos eso se presume con las credenciales que presenta el anfitrión, un San Roque que lo ha ganado todo en el Manolo Mesa, donde ha marcado 11 goles y encajado 4. Acabar con la racha de los campogibraltareños en su feudo es un reto para los de Pepe Masegosa, técnico xerecista, que vuelven a jugar fuera después de perder su condición de invicto en Lebrija ante el Antoniano, otro recién descendido.

Pero la derrota de hace quince días no alteró los planes del club azulino, aunque sí frenó su velocidad de crucero, que ahora los xerecistas quieren recuperar para mantener el ritmo en lo alto de la tabla y que lo siga el que pueda. Y en este grupo de seguidores o perseguidores está el San Roque, también aspirante a subir -en su caso, a volver- a Tercera, por lo que el choque de este mediodía parece de valor doble, si no ya por los puntos sí por el mensaje de fortaleza al resto del grupo que los de Masegosa no pudieron dar en Lebrija y no quieren que se les escape en el Manolo Mesa.

Masegosa, que espera un partido áspero como la mayoría de los que el Xerez DFC afrontará lejos de Chapín, ha puesto deberes a los suyos y para este envite el reto es que el San Roque no se adelante en el marcador. El entrenador azulino es consciente de que con la artillería de que dispone el equipo tarde o temprano llegará el gol -solo se ha quedado sin marcar en Lebrija-, por lo que es clave no encajar, además de que así se impide que el rival se encierre atrás y renuncie al ataque.

Para ello será clave la adaptación del once azulino al rival y al escenario, condiciones que Masegosa dibujaba en la previa casi como un partido de la League One inglesa, un choque de ida y vuelta en un campo pequeño con balones al área y casi sin centro del campo salvo para la presión, las segundas jugadas y los rechaces. Es decir, todo lo contrario a Chapín, donde el equipo se mueve a gusto con la posesión del balón y marcando el ritmo.

Pero este cambio no es nada nuevo y el Xerez DFC lo viene 'sufriendo' desde su primera temporada y ya lo ha padecido en La Algaba, Valverde, La Rinconada o Lebrija. La de hoy es una nueva prueba en la que el entrenador xerecista quiere ver un paso adelante en su equipo sin olvidar que el objetivo es sumar los tres puntos para cubrir el primer cuarto del curso liguero en lo alto de la tabla clasificatoria.

Y para alcanzar este objetivo, Masegosa sigue con las mismas bajas -están lesionados Álex Padilla, Adrián Martín, Pablo Bonomo, Biri y Joaqui- y repite convocatoria: Camacho, Marrufo, Sergio Iglesias, Álvaro, Adri, Lebrón, Jorge Herrero, Barba, Regalí, Caballero, Curro, Cárdenas, Bello, Cuenca, Javi Tamayo, Juanan y Álex Expósito.

En cuanto a la alineación, los condicionantes del encuentro pueden propiciar la titularidad en punta de Javi Tamayo, más baqueteado en la lucha cuerpo a cuerpo y en las batallas aéreas, caso en el que Cuenca jugaría en banda. El resto del equipo no cambiará demasiado con respecto al que remontó al Estrella.