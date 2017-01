Examen de altura en casa

Después de caer en Lebrija mereciendo más ante el Antoniano y perder la racha positiva de tras seis jornadas puntuando, el Guadalcacín recibe a uno de los gallitos de la categoría, el San Roque lepero, con la intención de hacer borríon y cuenta nueva para volver a la senda de las victorias y así mantener o aumentar la distancia con respecto a los puestos de descenso, actualmente a dos puntos de los jerezanos.Y para hacer frente al conjunto aurinegro, Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, ha convocado a los mismos de la semana pasada, ya que Rober sigue lesionado. La duda en cuanto al once inicial es Piñero, que si está en condiciones formará de salida. Los citados son Lebrón, Pablo Barroso, Pablo Pérez, Juan Laynez, Diego Galiano, Rosales, David, Luis Castillo, Juanjo, Adrián Martín, Rodri, Piñero, Rosillo, Javi Falcón, Fran Jiménez y Cristian.Alberto Vázquez, técnico de los azules, augura “un partido bueno, de los que les gusta a todo el mundo. Creo que se va a ver un partido bonito porque ellos tienen jugadores muy buenos y del centro del campo hacia delante tienen futbolistas muy interesantes. Creo que su objetivo es jugar fase de ascenso y por lo que les he visto no creo que se encierren. Les vi cuando visitaron al Sevilla C, que es un equipo que en teoría te tiene que proponer y ellos no se encerraron, fueron desde el principio a por el partido y más de un gol les vino por eso, porque tenían la defensa adelantada”.Al Guadalcacín podría beneficiarle que el San Roque de Lepe juegue y Vázquez apunta que “no creo que vengan a encerrarse aunque es verdad que ellos están cómodos si tienen que hacer un juego directo, no les importa lanzar el balón arriba porque tienen dos delanteros muy grandes, y después en el medio campo tienen dos o tres chiquititos que son muy muy habilidosos. Entonces, a veces juegan a que la peleen los grandes y que después jueguen los centrocampistas”. Ante esto, la receta es concentración en defensa y no dejar pensar al rival:“Primero intentar tener nosotros la pelota, porque si es así ellos ni van a lanzar ni van a crear peligro. Y en el momento que no la tengamos, intentar contrarrestar los puntos fuertes de ellos:o que no lancen o que si lanzan, ganarla. Y si no la ganamos, la segunda jugada tiene que ser nuestra. Y después estar muy encima de los más habilidosos”. El equipo está en buena línea pese a la derrota en Lebrija, donde “estuvimos bien, llevábamos cinco partidos con portería a cero y los tres goles que nos han metido han sido dos penaltis y la falta del día del viento. El equipo está bien”.

Alineaciones probables

Guadalcacín: Lebrón, Pablo Pérez, David, Juan Laynez, Diego Galiano, Luis Castillo, Falcón, Juan Rosillo, Adrián Martín y Fran Jiménez.

San Roque de Lepe: Bocanegra, Fran Lepe, Juanma, Pedro Baquero o Álex del Río, Fran Ávila, Lúa, Jorge Vázquez o Nico Gaitán, Ekedo, Selu, Higor Rocha y Pablo Aguilera.

Árbitro: Manchón Muñoz (Sevilla).

Campo: Fernández Marchán (12:00).