Exhibición ante un rival directo (6-2)

Incontestable triunfo del Xerez Toyota Nimauto ante el Stilo Textil Villa del Río FS que sirve para terminar de afianzarse entre los cinco mejores de la categoría. Los xerecistas volvieron a hacer gala de su superioridad como locales y dominaron de principio a fin un partido que terminó en goleada. El choque sirvió además para ver la vuelta de Carrasco, el debut del juvenil Maraver, y la despedida de Jorge Mera del equipo.De inicio, los locales salieron a la pista con una marcha más que su rival. La alta presión de los hombres de Juan Carlos Gálvez provocaba que los cordobeses apenas pudieran salir de su campo y a las primeras de cambio Paquito hacía subir el primer gol al marcador cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego. Pocos segundos después, llegaba la réplica visitante, aunque Zequi conseguía desviar a córner el disparo de Álvaro para evitar el empate.Con el paso de los minutos, el partido entraba en una fase de ida y vuelta en la que los dos equipos se asomaban con peligro sobre ambas porterías. Adri Gaona pudo hacer el 2-0 en una contra, poco después Manuel sacaba una buena mano ante el disparo de Pedro e instantes después Zequi no podía superar a Juanma tras el saque de una falta, ni en el saque de esquina posterior. Sin embargo, nada pudo hacer el guardameta visitante tras un libre indirecto en la frontal del área cordobesa que el propio Zequi enviaba al fondo de la red tras un rechace.Parecía que los xerecistas comenzaban a encarrilar el partido, pero nada más reanudarse el juego, el Stilo Textil Villa del Río recortaba diferencias por mediación de Pedro. Con la ventaja mínima, se sucedieron varias acciones polémicas y en una de ellas los xerecistas reclamaron manos de un defensor visitante cuando el balón se colaba en la portería. A pesar de las decisiones arbitrales, el Xerez Toyota Nimauto seguía muy metido en el partido y Adri ampliaba diferencias antes del descanso tras una gran asistencia de Paquito.En el segundo tiempo, fueron los cordobeses los que avisaron primero con un disparo de su guardameta que dejaba pasar Zequi y obligaba a Manuel a tirar de reflejos. El Xerez Toyota Nimauto necesitó de varios minutos para asomarse con peligro sobre la portería de Juanma, aunque cuando lo hizo fue para anotar un nuevo tanto. Tras un disparo al larguero, Adri era objeto de una falta que Paquito convertía en el 4-1 con un disparo raso.A pesar de tener el partido de cara, los de Juan Carlos Gálvez no bajaron el pie del acelerador y Manuel levantaba de nuevo al público de sus asientos con un gol para el recuerdo. El guardameta detenía un balón bajo palos y sin pensarlo dos veces lanzaba un fuerte disparo desde su portería que superaba por alto a Juanma. El tanto fue celebrado por todo lo alto y el equipo se contagiaba del empuje de la afición para seguir disfrutando sobre la pista.En los minutos finales, el Xerez Toyota Nimauto dispuso de varias acciones a la contra para cerrar el marcador, aunque era el Stilo Textil Villa del Río el que recortaba diferencias a tres minutos del final. Poco después, Cristian cerraba el resultado con un disparo ajustado al palo derecho. Con los tres puntos prácticamente en el bolsillo, Juan Carlos Gálvez, hacía debutar al juvenil Maraver y la afición xerecista coreaba el nombre de Jorge Mera para despedir a un jugador que deja un gran legado tras dos años en los que ha sido pieza clave en los ascensos del Xerez Toyota Nimauto.