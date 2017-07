Experiencia para la zaga

El Jerez Industrial continúa dándole forma a su plantilla para el curso 17/18, en el que se ha marcado como único objetivo el ascenso a División de Honor. El central Antonio Romero fue presentado ayer en Indoor Jerez. Lleva trabajando a las órdenes de Juan Pedro desde el inicio de la pretemporada, ya se siente uno más en un plantel que le agrada bastante y que cree que "le va a dar muchas alegrías a la afición, que ya lo merece. A nivel personal, sólo puedo prometer mucho trabajo, compromiso y competitividad en cada partido".

El jugador industrialista, a sus 35 años, tiene unas ganas de jugar "enormes, después de no poder hacerlo la temporada pasada. Tengo las ganas contenidas de entonces y de ahora. Cuando me llamó Juan Pedro no me lo pensé, que te llame un entrenador con una experiencia tan importante como jugador profesional y con tantos conocimientos de fútbol es un orgullo. Me convenció muy rápido".

El objetivo es el ascenso. La plantilla "me gusta, está compensada, hay jugadores con experiencia que pueden dar un plus al equipo y jóvenes con muchas ganas. Creo que hay buen equipo pero hay que tener en cuenta las características de la categoría, sólo sube el primero y va a ser muy complicado, todo el mundo sabe que en fútbol uno más uno no son siempre dos. Para ascender, tendremos que ser muy regulares y hacer una temporada casi perfecta. ".

El pasado sábado, los industrialistas abrieron la pretemporada con un partido ante el Cádiz B y mañana se miden al Sanluqueño. Bajo el punto de vista del central blanquiazul, "aún no se verá al verdadero Jerez Industrial, nos queda mucho camino por recorrer, nos faltan rodaje, minutos y conjuntar las líneas, hay muchos jugadores nuevos y un entrenador nuevo respecto a a la pasada temporada. Lo importante es que consigamos ser un equipo y en dos partidos eso no se consigue ni mucho menos".

Por su parte, el directivo José Carlos Rodríguez agradeció a Romero su predisposición y le deseó lo mejor: "Se trata de un central experimentado, que el año pasado no pudo jugar por temas burocráticos en el Xerez Deportivo. Es un central que va bien por arriba y que también puede actuar de pivote defensivo, por lo que entra dentro de los parámetros que busca Juan Pedro, es un jugador versátil. Le deseamos la mejor de las suertes porque su suerte será la de nuestro club".