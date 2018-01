Expósito "No deben saltar las alarmas, el objetivo se va a cumplir"

álex Expósito, delantero del Xerez DFC, fue uno de los últimos jugadores en llegar a la plantilla, ya que lo hizo cuando se llevaban siete jornadas. Procedente de la Roteña, le costó coger el ritmo a la competición, aunque siempre ha aportado trabajo y goles. Ahora, cuando se encontraba en su mejor momento de forma, se lesionó en el entrenamiento del pasado lunes, sufre una distensión con edema en el abductor y los médicos le han recomendado que no fuerce hasta mañana y que en función de sus sensaciones decida si puede o no forzar. De este modo, es seria duda de cara al choque del domingo frente al Algabeño.

El roteño lamenta su lesión y admite que "el lunes entrenando el campo estaba un poco embarrado, se me cargó la zona pero seguí entrenando. Luego, en una jugada pisé mal, me resbalé y me dio un tirón. Me han hecho pruebas en la Beiman y me han comentado que a ver cómo evoluciono, que puedo llegar bastante justo. Hay que esperar a ver qué pasa, me puedo romper si no me recupero bien del todo".

El punta tiene claro, de todos modos, que "si no estoy al cien por cien, tendré cuidado. Al principio me costó mucho coger la forma porque venía casi sin entrenar y para mí todo fue como una pretemporada, aunque estaba fresco. Ahora, cuando me encontraba perfeco y me notaba que había cogido el punto, me rompo y es para meterme en una habitación con una camiseta de fuerza, me da algo. Es preferible tener paciencia antes que precipitarme".

Álex no olvida que "me ha costado mucho trabajo todo y estoy contento con mi evolución. Con el trabajo diario estoy satisfecho y sólo me falta jugar más los domingos, que es lo que queremos todos los futbolistas y más cuando te encuentras bien. Valoro mi evolución, ya me estoy pareciendo al Álex de siempre, algo que no sucedía al principio. Soy muy intenso y me tomo cada entrenamiento como si fuese un partido".

Expósito, ya centrado en los números, hace un balance muy positivo de la primera vuelta: "Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en que la primera parte de la competición ha sido buena porque hemos terminado primeros. Si analizas partido a partido es cierto que el equipo no ha sido tan regular fuera como en casa pero nos han ganado por la mínima. En casi todos los encuentros que hemos perdido hemos tenido opciones de ganar, no nos han avasallado. En Pozoblanco tuve una opción y no la metí, en Coria la tuvo Javi y no la metió y en Conil la tuvo Cuenca y tampoco. Luego, llegan ellos, te clavan casi la primera que tienen y te quedas con una sensación negativa. Fuera de casa sí que tenemos que dar un pasito más adelante pero no podemos ponerle muchos peros, ha sido una primera vuelta buena, estamos primeros que es lo que todo el mundo quería. Fuera hay que mejorar pequeñas cositas y no creo que tengamos muchos problemas para conservar esta posición".

El delantero azulino es de los que piensan que "lo que hemos hecho no es fácil. Hemos estado primeros o segundos todo el tiempo y eso hay que valorarlo. Nuestro equipo es bueno, tenemos futbolistas de superior categoría pero competimos en esta categoría. Vamos a campos complicados, los rivales se motivan y cada jornada no dejamos de disputar un partido de fútbol de División de Honor. Todo el mundo dice que tenemos que ir sobrados pero es que competimos en esta categoría, el objetivo es el ascenso y es lo que buscamos. Los rivales también juegan. Estamos en una buena línea y estamos tranquilos. Evidentemente, tenemos margen de mejora como equipo pero no hay motivos para que salten las alarmas, no hay problemas".

Una de las claves del éxito del XDFC en este curso, la coloca "en el grupo humano que tenemos, es uno de los mejores vestuarios en los que he estado y he estado en muchos, es impresionante, una pasada la calidad humana de todos mis compañeros.Todos vamos a una y eso nos hace evolucionar. Desde el banquillo veo bien el trabajo y las ayudas pero cuando veo el partido por televisión lo reafirmo, el equipo ha mejorado muchísimo, como equipo somos una pasada, cómo está organizado ofensivamente, cómo está organizado defensivamente, hay mucho trabajo detrás. Está claro que podíamos tocar más como el Barcelona pero como bloque estamos muy trabajados. Insisto, estamos en el camino correcto".

El delantero azulino "respeta" ante todo la opinión de todo el mundo pero se pregunta también "qué es jugar bien, esa frase tiene muchas connotaciones. Hay entrenadores que apuestan por un juego menos vistoso y eso no quiere decir que jueguen mal sus equipos. Esto es como todo, jugar bien es ganar y que en el campo se vea el domingo plasmado lo que has trabajado durante la semana. Hay aficionados que puede que no lo entiendan pero si al final de Liga así has logrado el ascenso, que es el objetivo, seguro que van a celebrarlo con todo el mundo, no se quedan en casa".

A la hora de hablar de sus candidatos para subir, apuesta por "Coria, que es el más fuerte junto a nosotros, Pozoblanco, Conil y San Roque. Las diferencias cada vez son mayores y es difícil recortar puntos. Creo que en un par de meses todo se verá más claro".