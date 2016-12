"La FIFA y la UEFA necesitan sentido de la proporción"

El seleccionador alemán, Joachim Löw (56 años), está preocupado por los planes de la FIFA de ampliar el número de participantes en los Mundiales, algo que en su opinión es insostenible porque iría en detrimento de la calidad. En una entrevista con Dpa, también habló de lo que espera para 2017, año en la que la actual campeona del mundo jugará la Copa Confederaciones de Rusia.

-¿Qué desea para el 2017?

-A nivel personal deseo poder encontrar algo de tiempo entre mis numerosas citas y viajes para estar con los amigos y la familia, así como tener salud y mantener la motivación. También deseo que todos juntos hagamos frente a los desafíos que hay en nuestro país, que nos tratemos con respeto, independientemente de las raíces, origen o religión.

-¿Sigue siendo Alemania un ejemplo en este ámbito?

-Es importante tratar a los demás con respeto. Es algo a lo que damos valor dentro de la selección alemana. Queremos seguir siendo una buena tarjeta de visita para nuestro país, no sólo en el ámbito deportivo. Estamos a favor del espíritu de equipo, la cohesión, el juego limpio, la diversidad, la tolerancia y la alegría en el éxito.

-¿Y los deseos en lo deportivo?

-A nivel deportivo es importante que el próximo año nos sigamos desarrollando como equipo y demos un nuevo paso, quizá llevar nuevos jugadores al nivel más alto y prepararnos bien para el Mundial de 2018.

-Alemania disputará en 2017 la Copa Confederaciones de Rusia. ¿Qué ventajas y riesgos tiene?

-Prefiero ver ventajas. La Copa Confederaciones ofrece la posibilidad de poder integrar mejor a los jugadores jóvenes que durante un partido de clasificación para el Mundial, lo que seguro que es importante de cara a Rusia 2018.

-¿Dónde están los peligros?

-Mi preocupación está siempre en que los jugadores no se desgasten en exceso. Debemos ser cuidadosos y avanzar de manera sensata. Qué jugadores serán convocados y cuáles no. También se disputará la Eurocopa sub 21. Tres torneos en tres años son muchos. En los preparativos se hecha en falta la regeneración. Esto conlleva siempre riesgos, sobre todo en los que soportan un gran desgaste, los grandes jugadores.

-¿Está anticuada la Copa Confederaciones?

-En eso estoy un poco dividido. Para los jugadores muy desgastados, con muchos partidos de selección, de Liga y de Champions a sus espaldas, puede ser una carga a nivel individual. Sin embargo, para otros la participación en un torneo de este tipo puede ser realmente una buena oportunidad para presentarse y jugar a un nivel internacional más elevado.

-FIFA quiere un Mundial con hasta 48 selecciones desde el principio y un Mundial de clubes con 32 equipos. ¿Quién puede parar esto?

-La FIFA y la UEFA tienen la responsabilidad, necesitan sentido de la proporción y deben encontrar el balance correcto entre los intereses comerciales y el deporte. Se debe tener cuidado de no hacer girar demasiado la rueda con muchos partidos, porque eso también puede provocar que el aficionado se aparte y pierda interés.