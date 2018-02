Fabio es baja indefinida en el Jerez Industrial

El guardameta del Jerez Industrial Fabio Padillo va a causar baja para los próximos encuentros. El meta jerezano va a estar un tiempo indefinido fuera de las convocatorias por problemas personales, según adelantó el técnico, Juan Pedro Ramos, el pasado domingo tras la derrota que sufrió el jerez Industrial en el Gutiérrez Amérigo Chipiona, donde ya no estuvo el portero, que ha sido titular en 18 de los 20 partidos en los que ha estado convocado.

De cualquier forma, el técnico industrialista confía en que Fabio esté el menor tiempo posible alejado de los terrenos de juego y, de momento, no se plantea buscarle un sustituto (en Primera Andaluza se puede fichar hasta antes de las cinco últimas jornadas). "Fabio tiene problemas personales y va a estar un tiempo sin poder entrenar. Ahora mismo tenemos a Iván y estamos contentos con él. No sabemos cuánto tiempo va a estar pero entiendo que en breve estará con nosotros".

El míster blanquiazul también le quiere dar su sitio a Iván Pinteño, titular contra el Chipiona, en la segunda parte contra el Trebujena y en los partidos frente al Rayo Sanluqueño y Vejer Balompié. "Iván es un portero joven y hay que protegerlo un poquito y que tenga su protagonismo porque se lo merece, lleva desde el primer día entrenando como el que más y ha tenido que aguantar mucho banquillo".

Al entender que la ausencia de Fabio no se prolongará demasiado, Juan Pedro no le buscará de momento sustituto: "En principio no. A ver, un portero habría que buscar porque contamos con el handicap de que Anderson no puede venir y tenemos que tirar de un juvenil. Entiendo que si Fabio no va a tardar mucho podríamos asumir ese riesgo porque los juveniles entrenan con nosotros para eso mismo, por si algún día tienen que tener la oportunidad pues que salgan al campo y demuestren sus capacidades. Si el tema de Fabio al final va para largo, nos lo podríamos plantear", señaló.

La única buena noticia del pasado domingo, donde el Jerez Industrial dijo adiós a una racha de diez partidos sin perder, fue la reaparición de Dani Castro: "Lleva mucho tiempo parado, ha podido entrenar alguna vez y le falta ritmo pero es un jugador que se cuida y le quisimos dar ese premio. Es un jugador muy importante en el club, tiene mucho compromiso y esperemos que poco a poco vaya cogiendo ritmo de partido y dé todo el potencial que tiene".