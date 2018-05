Fabio: "Hay que ir a marcar un gol, no podemos encerrarnos"

El guardameta del Jerez Industrial Fabio Padillo tuvo poco trabajo en el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a División de Honor disputado ante el Bazán en La Juventud. El meta industrialista sólo se tuvo que emplear a fondo al final del choque en un cabezazo del central bazanero Cris que el portero desvió con ambas manos a la izquierda de su área. Fue lo más peligroso del Bazán en todo el partido junto a dos escaramuzas en los primeros minutos de las que el Industrial escapó por los pelos. En la primera, Javi Muñoz falló solo rematando por encima del larguero. No habían pasado ni 20 segundos. En la segunda, tres minutos después, Legzal Mulay anulaba un gol al exindustrialista Lozano.

Fabio reconoce que el equipo no empezó bien el partido, quizá superado por el ambiente en las gradas, "al que no estábamos acostumbrados", relata. "Estos partidos son los que a todo el mundo les gusta jugar pero sí es verdad que el otro día en el primer cuarto de hora se nos notó un poquitín nerviosos, las piernas no respondían a lo que quería la cabeza. Quizá nos superó un poco el ambiente que había en la grada porque vino mucha más gente que en Liga. Si la que tiene Javi Muñoz al principio del partido la mete y el gol que les anulan sube al marcador se nos hubiera puesto la eliminatoria complicadísima. Por suerte no fue así. Hasta el minuto 20 cuando Morlán remató y el portero la mandó a córner no empezamos a soltarnos. Luego, hasta la expulsión de Morlán el partido fue nuestro".

La consigna era no encajar gol y se cumplió: "Nuestra intención era esa; incluso el 0-0 yo no lo veía un mal resultado, había que dejar la portería a cero. Es mérito de todo el equipo, el primero que defiende es el delantero, cada uno sabe lo que tiene que hacer y en cierta medida nos da igual el equipo que esté enfrente si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer".

Desde la llegada de Paco Cala, se ve un Jerez Industrial más disciplinado y con más equilibrio. Fabio explica que "son estilos de juego distintos el que planteaba Juan Pedro y el que ahora quiere Paco. El míster lo primero que me dijo fue que quería un portero que jugase con los pies, sin arriesgar, pero con la idea de que si tienes el balón el que sufre es el equipo contrario".

Si antes de la eliminatoria, el favorito era el Bazán por ser el campeón de la competición regular, ¿ahora lo es el Jerez Industrial? "Si miramos la tabla y las estadísticas, lo normal era que el Bazán ascienda. Ahora mismo, la eliminatoria puede estar un 60-40 a nuestro favor por el resultado del otro día pero también hay que tener claro que si ellos nos meten un gol en San Fernando ya no tienen que hacer nada más; el 1-0 les vale porque habría prórroga pero no penaltis y se clasificarían ellos".

De este modo, "tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un equipo que va a tener ocasiones de gol y que probablemente nos haga algún gol; nosotros tenemos que hacer un partido serio, conceder lo menos posible y estar acertados arriba aunque tenemos la baja de Morlán, que no entiendo esa expulsión. Es una pena porque está muy enchufado, le sale todo y está con gol. Nos vamos a ver un poco mermados en ataque, aunque intentaremos meter un gol pronto para crearles a ellos dudas. No podemos salir encerrados atrás a verlas venir porque además no somos un equipo de hacer eso sino de proponer".

Fabio apunta que el del domingo será un partido "bonito" y anima a la afición a desplazarse a San Fernando: "Va a estar bien porque ellos están intentando movilizar a su gente y nosotros también les pedimos a nuestros aficionados que se desplacen a San Fernando, es un viaje cortito y siempre es bonito tener a tu gente apoyando en la grada. Cuando salimos al campo el otro día dije "madre mía" cómo está la grada. Yo le pido a la gente que venga porque vamos a ir 18 leones más el cuerpo técnico a dejarnos la piel. Luego, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa".

Con la llegada de Álex García al equipo, Paco Cala comenzó a alternar entre Fabio y él. El meta no sabe aún quién jugará y el míster no les ha adelantado nada. Álex además arrastra unas molestias en la muñeca derecha. Fabio lo tiene claro: "Estoy ahora mismo a tope, perfecto. El míster me está dando mucha confianza. Es verdad que estaba alternando con Álex y conmigo aunque ha tenido ese problemita en la muñeca y estoy participando más. De todas formas, yo le dije al míster que quiero jugarlo todo y más ahora que estoy con mucha confianza y no quiero perder esa regularidad aunque él es el que decide. Todavía no nos ha dicho si va a seguir alternando. Cualquier entrenador sabe que todos queremos jugar. Yo me estoy sintiendo importante y tengo la confianza por las nubes. El míster sabe que puede contar conmigo cuando sea".

Por último, Fabio prefiere no mirar más allá del partido del domingo y si se clasifica el Industrial no tiene preferencia entre Trebujena o Roteña. "Me da igual, primero vamos a clasificarnos nosotros y después ya veremos. Tengo un poco más de 'feeling' con la Roteña porque tengo allí amigos y conozco a gente y al entrenador pero sinceramente me da un poco igual mientras estemos nosotros. Yo lo que quiero es que el domingo a las dos y media de la tarde estemos en la final y a partir de ahí pensar en el rival".

Jesús Pecci, entrenador del Bazán, ha pedido el apoyo de sus aficionados para el partido del domingo (12:00 horas) en Sacramento, para el que ayer no había aún designación arbitral. El técnico, en declaraciones a deportedelaisla.com ha dicho que "la afición tiene que marcar el primero gol" ante los industrialistas. Pecci confía en poder recuperar a Rafa, que se lesionó en la última jugada de la primera mitad con un pinchazo en el lumbago.

El Jerez Industrial pone a disposición de sus aficionados autobús más entrada al precio de 8 euros para el partido del domingo ante el Bazán. El club isleño, ante la demanda que está teniendo estos días, facilita 80 entradas y ha advertido que el día del partido el precio será de 6 euros. Los socios y aficionados que quieran adherirse a esta promoción pueden acudir hoy o mañana a la sede del club de siete de la tarde a ocho y media y también pueden llamar a los siguientes teléfonos: 696402947 y 606947144.