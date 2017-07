Fabio, un refuerzo de lujo

Fabio, guardameta del Rota durante las últimas campañas y del Xerez CD con anterioridad, fue presentado ayer como nuevo jugador del Jerez Industrial en Indoor Jerez. El portero, a pesar de su juventud, tiene experiencia en categorías superiores y se ha convertido en un auténtico refuerzo de lujo para el cuadro blanquiazul.

El arquero aterriza en el equipo entrenado por Juan Pedro Ramos por motivos laborales, ya que trabaja "cinco días a la semana y salgo a la hora que empezaban mis entrenamientos en Rota, lo que me imposibilita poder estar allí con garantías y al cien por cien".

David Piñero comunica al club que quiere irse al Antoniano y ambas entidades ya negocian

Aun así, Fabio no oculta su alegría por llegar a un Jerez Industrial en el que estuvo "desde pequeñito. Cuando me llamó Juan Pedro y me comentó el proyecto no me lo pensé, además también me impulsaron algunos familiares que están vinculados a este club. Llegamos a un acuerdo con la directiva del Rota después de explicarles mi problema y aquí estoy con ganas de darlo todo".

"Me gusta la seriedad que está implantando Juan Pedro. Quiere jugadores comprometidos y además yo ya conozco a algunos de los que han llegado este año a la plantilla como Casares o Morlán. Trabajo y seriedad son las claves que me ha transmitido el míster y con las que me quedo para afrontar esta nueva etapa", destacaba el nuevo meta blanquiazul.

El objetivo del club industrialista es lograr el ascenso a División de Honor y para ello Fabio va a "darlo todo, ya sea en el campo o como portero suplente. Vengo a poner mi granito de arena para lograr ese objetivo".

Sobre la Primera Andaluza, cree que "es una categoría rocosa. Vamos a ir a campos complicados porque sé que Juan Pedro va a querer implantar un juego de mantener mucho la pelota pero habrá muchos equipos agresivos que nos lo pondrán difícil, pero nosotros vamos a pelear para poder estar en la zona alta. Una de las claves para lograr el ascenso es que en casa tenemos que dejarnos la menor cantidad de puntos posibles. En este campo hay que intentar estar mejor físicamente y fuera de casa hay que intentar puntuar lo máximo. En definitiva, tenemos que apostar por la regularidad, porque sabemos que siempre habrá tres o cuatro equipos que van a estar peleando por subir. Por nombre nosotros tenemos que estar ahí arriba pero tampoco hay que encerrarse en la idea de ascender sí o sí".

Y si unos llegan, otros se pueden ir. El delantero David Piñero ya ha comunicado a Juan Pedro Ramos, que su deseo es firmar por el Antoniano. El joven ariete pretende formalizar por escrito una resolución en la que no ha intervenido la comisión deportiva del cuadro hispalense, aunque ha intentado conversar con su presidente, Pedro Garrido, varias veces sin éxito. Tiene un año más de contrato y su salida no es fácil.

Garrido y Antonio Romero 'Nene', mandatario del equipo sevillano, sí han conversado en las últimas horas y Nene le ha informado que ellos sólo han valorado la incorporación del ariete en el caso de que finalmente opte por abandonar el conjunto de la Copa y la Venencia, una circunstancia que podría darse en los próximos días dado el interés de Mendoza.