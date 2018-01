Federer-Chung, la leyenda viva contra el muchacho

"¿qué debes hacer para vencer a Hyeon Chung?". No debe haber sido la pregunta más difícil que recibió Roger Federer en sus casi dos décadas de carrera, pero el suizo no supo muy bien qué responder. "No estoy seguro. Ahora mismo no sabría decirte, porque no sé exactamente cómo juega".

El reto de lo desconocido, sin embargo, atrae a la leyenda. "Me gusta cuando no conozco a los muchachos. Apenas conozco a Chung. Apenas hablé con él. Pero es bueno ver nuevos nombres en la escena".

Cilic alcanzó su tercera final de Grand Slam al batir a Edmund por 6-2, 7-6 (4) y 6-2

Federer y Chung disputarán (09:30) un interesante duelo generacional en las semifinales del Abierto de Australia y el ganador jugaría por el título ante el croata Marin Cilic, que superó a Kyle Edmund por 6-2, 7-6 (4) y 6-2 para alcanzar su tercera final de Grand Slam. El gigante balcánico de 1,96 metros de altura no tuvo demasiados problemas para batir a un Edmund algo superado por la situación. El británico, de 23 años y 49 del ranking, nunca había llegado tan lejos en un Grand Slam y hasta este año apenas había ganado un encuentro en el cuadro principal de Australia.

El Federer-Chung enfrenta de un lado a la leyenda activa del tenis que nunca se apaga, el defensor del título y cinco veces campeón en Melbourne, un padre de familia de 36 años, con brazos peludos y cuatro hijos, ante un muchacho con frenos dentales, acné y unas gafas blancas que usa desde que de pequeño comenzó a seguir una pelotita fosforescente de tenis para mejorar sus problemas de visión (una miopía cercana a las 20 dioptrías).

Chung, la gran sorpresa del torneo, dejó en el camino a rivales como el serbio Novak Djokovic, su ídolo de la infancia, o al alemán Alexander Zverev, cuarto de la ATP. Nunca se enfrentó a Federer, pero la estadística dice que el suizo ganó 121 partidos y perdió apenas uno ante jugadores fuera del top 50 en Grand Slams desde Roland Garros 2003.

Chung, sin embargo, está viviendo un momento de explosión en Australia. Su velocidad y desplazamientos en la pista asombran a propios y extraños, pero también sabe golpear muy duro la bola. Y Federer, aunque diga que no lo conozca demasiado, algo sabe. Tímido fuera de la cancha y con un inglés modesto, a pesar de los dos años que pasó durante su adolescencia en la academia de Nick Bollitieri en Florida, reconoce su asombro por haber llegado tan lejos en Australia. "Nunca había jugado una segunda semana de un Grand Slam, estoy realmente sorprendido". El surcoreano, sin embargo, se transforma en la pista. Sobre todo si se trata de Australia, su Grand Slam favorito.