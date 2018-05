Fiesta en Chapín

Cuando Sánchez Jordán pitó el final del partido, Chapín rugió como a lo grande. El objetivo se había conseguido. La pasada temporada fue un fracaso a nivel deportivo para el equipo y esta campaña no se podían cometer los mismos errores. La alegría fue doble. Los futbolistas sobre el terreno de juego y los dirigentes y los aficionados en las gradas dieron rienda todas sus emociones contenidas.

Edu Villegas, director deportivo del XDFC, era uno de los xerecistas más felices. "Me siento contento y realizado, recogemos el fruto al trabajo. Me pusieron un proyecto ambicioso en mis manos y la presión era grande porque hay muchos seguidores detrás que esperaban el ascenso después de lo del año pasado. He trabajo por y para el xerecismo y es un día grande para ellos. Me siento feliz por ser partícipe de este ascenso y por haberles dado lo que querían. El año ha sido largo y duro pero ha merecido la pena haber trabajado tanto".

El director deportivo se mostró "encantado con el sueño de estar en categoría nacional y en estos momentos es justo que me acuerde de todas las personas que han hecho posible que esta entidad haya ido creciendo desde el primer momento, hay que ser humildes y agradecidos. Tengo que acordarme de todos los jugadores que han sido mis compañeros, de todos los jugadores, técnicos, de todos los directivos, especialmente, Ceballos, empleados y voluntarios".

Juan Bellido, directivo azulino y antes delegado del equipo, admitió: "Nos ha costado mucho trabajo y sacrificio pero ya estamos en Tercera, que era nuestro objetivo número uno". Además, hizo un guiño a la afición, que en esta oportunidad sí que se volcó. "La verdad es que tenemos que estar contentos con su apoyo, ha venido bastante público y creo que ha disfrutado de lo lindo. Ha costado ganar porque la pelota no quería entrar, se podían haber llevado una goleada y al final sólo ganamos por uno a cero. El sufrimiento y la espera han merecido la pena".

El palco de Chapín presentó un buen aspecto, los directivos de la junta anterior fueron invitados y también presenció el partido Lucas Alcaraz, exentrenador del Xerez CD, y amigo de Masegosa. El entrenador granadino resaltó la labor del sevillano al frente del equipo y destacó la gran temporada del equipo. Junto a Alcaraz, Rafa Rodríguez, exjugador xerecista y agente del preparador.