La Fiscalía investiga si Castro se benefició de su cargo en el Pizjuán

La denuncia que el abogado y accionista Agustín Martínez presentó en agosto ante el Ministerio Fiscal en la que acusaba a José Castro de favorecerse de su condición de presidente del Sevilla cometiendo presuntas irregularidades en su gestión constitutivas de delito ha provocado que la Policía Judicial investigue la gestión del máximo mandatario por orden de la Fiscalía, según desveló El Correo, atendiendo a la denuncia en la que este sevillista expuso hechos en los que Castro pudiera haber cometido hasta cuatro delitos de "falsificación de documento mercantil", "administración desleal" y "corrupción entre particulares", así como utilizar la caja del club para "gastos personales o de otras personas que él designaba" llegando a alcanzar su "saldo deudor" los 325.102,80 euros. No obstante, la defensa de Castro advierte que es el "cauce ordinario", antes de decidir si hay indicios de delito, por lo que defiende que "no es correcto decir que ha sido admitida a trámite, ya que no hubo querella".

Martínez relató a la Fiscalía que había recibido en su despacho un sobre cerrado con copias de documentos avaladas por el notario José María Manzano que demostraban estas irregularidades que considera graves, como la inscripción a su nombre en el libro de registros de tres acciones que pertenecían a una persona fallecida falsificando la firma del anterior propietario (la firma que aparecía al dorso tenía fecha de 2016 cuando había quedado acreditado que falleció en 2015), o actuar como "comisionista" en la adjudicación de algunas actuaciones en la reforma del estadio (videomarcadores).

Martínez denuncia que en esta cuenta Castro hizo cargos que "exceden de los límites del buen uso y se pueden incardinar en el abuso de su utilización, pudiendo considerarse lesivo penalmente algunos de sus movimientos". En el escrito se citan cargos como varios billetes de avión a Santo Domingo (uno de 34.228 euros), diversos gastos de carácter privado, así como cargos de abonos temporada 13-14 (4.500). En la denuncia se detallan retiradas en efectivo sin justificar, una de ellas de 17.000 euros. Todas entre 2013 y 2017.

Martínez también puso en conocimiento de la Fiscalía movimientos sin justificar como una transferencia de 50.000 euros a una cuenta de la empresa Sólo Alquiler Castro Utrera S.L. o documentos que demuestran que actuó como comisionista en la relación del Sevilla con la empresa Airis Technology Solutions S.L., a la que le fueron "adjudicados contratos de servicio (instalación de videomarcadores) sin que los miembros del consejo de administración conocieran la condición de comisionista e intermediario del presidente".

Según Martínez, queda acreditado en los documentos que la relación entre la empresa de Castro y Airis Technology es anterior a la adjudicación de estos trabajos.