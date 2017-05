Fittipaldi "Gracias, Jerez"

Pietro Fittipaldi (Lotus), vencedor de la carrera de ayer en el Circuito, cogió el micrófono de Diego Yesa, speaker y animador del trazado, tras la ceremonia del podio y en un perfecto castellano dejó clara su alegría agradeciendo el apoyo del público: "Gracias, Jerez". Luego, en la sala de prensa, el brasileño explicaba sobre la carrera que "sabíamos que teníamos que salir bien y lo logramos pero Egor (Orudzhev) salió mejor. Sabiendo que es complicado adelantar en carrera y que había un sector complicado en la curva dos, porque la pista estaba algo sucia de la carrera anterior de Renault, me coloqué cerca, me puse a rueda y le superé. Estábamos muy cerca, y él me ha dejado espacio así que le he pisado al pedal y le superado. Después lo importante era tener un buen ritmo y controlar la carrera. Gracias al equipo a mis patrocinadores y también a Jaime Alguersuari por este gran campeonato".

Egor Orudzhev (SMP Racing by AVF), segundo clasificado, comentó que "la salida estuvo bien, hemos trabajado en ello. Esta vez creo que he hecho buen trabajo pero en la segunda curva no me entró la marcha correcta y eso permitió que Pietro (Fittipaldi) me adelantara. No podría hacer nada y no quería sacarle a la grava. Intenté controlarlo en las primeras vueltas pero ese ritmo me hubiera quedado sin neumáticos. Hicimos un pit-stop temprano y los chicos de AVF lo hicieron genial como siempre. Es genial lograr este ritmo , tenemos que seguir así y pillar todos los puntos posibles".

Tercero ayer fue Matevos Isaakyan (SMP Racing by AVF), que indicó que "mi salida no ha sido buena pero he mantenido mi posición. Desgraciadamente no tenía tanta velocidad como en la carrera del sábado y tenía que controlar a Celis detrás. Ahorré DRS y neumáticos traseros, asegurando el tercer puesto. Es mi segundo podio consecutivo, un resultado bastante bueno para el equipo".

El primer rookie fue Damiano Fioravanti (RP Motorsport): "Tras un par de carreras complicadas Spa-Francorchamps y Monza, y el problema mecánico de ayer en la parrilla, hemos ido a pista a por todas, si hubiera salidón mejor podría haber subido de puesto. El ritmo de carrera y el balance del coche eran muy buenos así que estoy deseando que llegue la próxima cita".