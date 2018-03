Flavia, refuerzo del Guada para pelear la permanencia

El Guadalcacín FSF presentó a Flavia Beaka, cierre que puede jugar de ala que ha militado en el Adae Simancas FSF y en el Futsi Atlético de Madrid Navalcarnero y que llega para ayudar al equipo jerezano a lograr la permanencia en la máxima categoría del futsal femenino español.

Acompañada en la presentación por Luis Delgado, presidente del Guadalcacín FSF, la nueva jugadora del equipo verde explicó los motivos que le han llevado a aceptar la propuesta de las jerezanas: "Este año no estaba jugando, no estaba compitiendo porque por temas de trabajo decidí dejarlo por lo que implica trabajar y entrenar tres o cuatro días a la semana y encima en un sitio que está a 40 kilómetros de donde vives, y que no vives del deporte. Tuve que tomar una decisión y por eso dejé de jugar. La historia de al final decidirme a venir aquí es porque creo que es una oportunidad buena para jugar en Primera, tener más minutos de los que he tenido en otros equipos con jugadoras de tanto peso como en el Atleti puedan ser Amelia y otras, y también que mi jefe en el trabajo que tenía en Madrid me adora y es genial, porque me dijo 'vete, disfruta y si quieres volver después de que pasen los tres meses sigues teniendo tu puesto aquí'. Y al final básicamente por eso me vine, creo que es una experiencia bonita, siempre te gusta más pelear por quedar el primero o el segudo que por no descender pero aún así creo que la ilusión no se pierde".

Flavia añade que desde el Guadalcacín fueron muy insistentes: "También es que cuando Luis me llamó y empecé a hablar con él también hablé con Andrés, el entrenador, que también me llamó, y son gente que te transmiten una energía tan positiva que a lo mejor tú quieres decir que no pero acabas pensando ¿por qué no me voy a dar la oportunidad? ¿Por qué no voy a intentarlo? Si al final no te sale bien, siempre puedes volver. Así que me he dado la oportunidad y a ellos también, a intentar estar los tres meses que quedan lo mejor posible y a conseguir el objetivo, que es para lo que he venido".

La nueva jugadora del Guada llega para sumar: "Personalmente creo que le puedo aportar ganas e ilusión, eso también lo tienen ellas, pero creo que yo tengo una experiencia que la mayoría no tienen porque hay bastantes que son muy jovencitas y creo que tienen esa experiencia. Creo que puedo aportar calma en muchos momentos que ellas no van a saber tener porque al final es inevitable ponerte nervioso cuando te estás jugando lo que te estás jugando con el marcador en contra y creo que esos tiempos por lo menos de momento los he dominado bastante bien".

Flavia, que estuvo viendo al Guada contra el Atlético de Madrid el pasado fin de semana en Navalcarnero, sostiene que su nuevo equipo tiene opciones de mantenerse en la categoría: "Yo pienso en no fallar contra los que se supone que no debes fallar. Me da mucha rabia que sea con Soto del Real, con el que nos estamos jugando el descenso, porque es un equipo que conozco, es de Madrid y conozco mucha gente de allí. Pero claro, nosotras tenemos que hacer lo nuestro y pelear nuestros puntos, si ellas fallan en algún partido te tienes que alegrar porque son puntos que no te suman a ti pero le restan a ellas y el margen de error se agranda un pelín".

Flavia debutará con el Guadalcacín el próximo sábado ante el Penya Esplugues en el Pabellón Municipal de Guadalcacín (18:00 horas).