Florentino Pérez ve "complicado" que Mbappe llegue este año al Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cree que el fichaje del joven delantero francés del Mónaco Mbappe es complicado que se realice este año pues es "muy difícil que un jugador de 18 años tenga un puesto de titular en el Real Madrid".

"A Zidane le gusta mucho y le ha estado siguiendo. Es él quien tiene que decidir si conviene que venga ya o que se siga formando, si tiene sitio o no con 18 años en el Real Madrid. Pocos jugadores lo tienen a su edad, tenemos que tener paciencia", afirmó el presidente madridista en el programa El Primer Palo de esRadio.

En cualquier caso, Florentino Pérez indicó, tras asegurar que no han negociado con el Mónaco y que las cifras que salen en prensa son pura especulación, que es Zidane quien tiene que tomar la decisión. "Si me da el Ok también me tiene que decir quien sale, pues solo pueden jugar 11", afirmó el presidente madridista.

En cuanto al caso de Cristiano Ronaldo Florentino Pérez es de la opinión que se le ha dado más importancia de la que se debería por la ausencia de materia deportiva y se mostró rotundo al afirmar que el jugador portugués no está buscando un aumento de sueldo con los rumores sobre su posible marcha. "Imposible. En ocho años que lleva en el Madrid nunca ha utilizado estos métodos para buscar un aumento de sueldo", afirmó.

Pérez piensa que Cristiano no tiene por qué salir a desmentir nada sobre su posible marcha del equipo blanco, pues él no ha sido quien ha dicho que se quiere ir "la información viene de un compañero de selección a una revista portuguesa" .

"El cree a sus abogados y piensa que no hay delito ni ocultación, por lo que está tranquilo", dijo el presidente madridista sobre el conflicto que tiene con Hacienda, que le reclama 14,7 millones.

El presidente dijo que no ha hablado con el jugador, pero sí con su agente, Jorge Mendes, y recordó que Ronaldo tiene contrato en vigor y el Madrid quiere que siga.

En otro momento de la entrevista, Florentino fue rotundo al negar que haya llegado a un principio de acuerdo con Sandro, ex jugador del Barcelona, y que cree que no se está negociando con el United la salida de Morata "lo cual no quiere decir que haya gente de su entorno que esté hablando, que es lo normal".

Sobre la renovación de Zidane, el presidente del club blanco no dudó en indicar que seguirá. "Sigue seguro y lo primero que haremos después de venir de vacaciones es renovarle. Nadie conoce mejor que él lo que es el club y lo que es el vestuario, y eso es un valor que tiene sobre el resto y que ha hecho que haya triunfado"