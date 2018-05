Francis, el técnico elegido por el XDFC para su filial

Francisco José Pérez Malia 'Francis' se va a convertir en el entrenador del primer filial del Xerez DFC B, equipo sénior que comenzará a competir la próxima temporada. Edu Villegas, director deportivo azulino, y Juan Carlos Ramírez, responsable de la cantera xerecista, llevan meses trabajando en la planificación del nuevo conjunto, tanto a nivel de técnicos como de jugadores. Los dos tenían claro el perfil de entrenador que el filial necesita y se han decantado por el barbateño, que hasta ahora era el máximo responsable del cadete A del XDFC en Segunda Andaluza.

El preparador llegó a la entidad la pasada campaña y su trabajo no ha pasado desapercibido ni para los técnicos de la casa ni para los directivos, que han confiado en él para que se haga cargo de un bonito proyecto. El pasado curso se quedó con su equipo a un paso del ascenso en una liga muy competitiva y la próxima campaña tendrán a sus órdenes a futbolistas que terminen su etapa como juvenil y otros que no superen los 23 años para que puedan dar el salto al primer equipo.

Estoy ilusionado y contento con este reto, para mí supone dar un paso en mi carrera bastante importante"

Una vez elegido al entrenador, Edu Villegas, Ramírez y Francis comenzarán a confeccionar la plantilla, que aún no sabe en qué categoría competirá, toda vez que la Federación Gaditana no ha dado a conocer los grupos y hasta podría arrancar en Segunda Andaluza.

En principio, los entrenamientos se llevarán a cabo en las instalaciones de La Granja, escenario en el que el equipo también disputará sus encuentros oficiales. El Anexo también será utilizado por el filial en ocasiones puntuales dependiendo del rival al que se tengan que medir y al tipo de campo que tenga.

Francis se muestra encantado con el reto y ha destacado que "tengo que estar contento e ilusionado, tengo ganas de coger las riendas de este proyecto. Para mí, supone dar un paso más en mi carrera. Me gusta entrenar y se me presenta una bonita oportunidad para seguir haciéndolo".

A pesar de llevar poco tiempo en los banquillos, el barbateño tiene las ideas muy claras y ya tiene en mente muchas de las cosas que le gustaría hacer. "Ya no voy a entrenar a un equipo de chavales, voy a ser el responsable de un conjunto sénior. Estamos todavía en una fase prematura. En estos momentos, todavía estamos hablando con futbolistas para confeccionar la plantilla y todo irá un poco en función de los jugadores con los que pueda contar. Ahora también estamos con las pruebas de captación y ya iremos viendo. De todos modos, me gusta el fútbol y hacerle las cosas lo más sencillas posibles a los futbolistas, como a mí me gustaba que me las pusieran".

El reto es bastante bonito pero las exigencias también sabe que van a ser las máximas. "El proyecto es importante, somos un filial y tendremos un doble objetivo. Por un lado, tendremos la obligación de seguir formando a los futbolistas porque todos serán muy jóvenes y por otro, tenemos que ser ambiciosos. En este mundo, siempre hay que aspirar a lo máximo y ese será nuestro objetivo, trabajaremos para intentar estar en lo más alto posible".

Villegas y Ramírez han mantenido varias tomas de contacto con Francis y está "encantado con el trato recibido. Juan Carlos es el coordinador y la pasada temporada mi contacto con él era continuo, teníamos charlas todas las semanas y con Edu también hablaba bastante. Son gente de fútbol, que saben lo que es el fútbol y lo complicado que es trabajar con la base. Como he comentado antes, ahora estamos organizando un poco todo para que cuando arranque la pretemporada lo tengamos todo claro. Lo de los campos para jugar y entrenar lo tenemos más o menos decidido y será en La Granja, que no está mal con el césped nuevo. Aún nos faltan por concretar cositas, poco a poco, que queda tiempo".

Por último, el entrenador xerecista admite que una de sus preocupaciones en estos momentos es saber en qué categoría comenzarán a competir, aunque sabe que la base de la plantilla será la misma en Segunda que en Tercera Andaluza. "La competición en la que participaremos aún no se sabe, se está estudiando una posible unificación de Segunda y Tercera Andaluza, pero esperemos por el bien de todos saberlo cuanto antes y también que sea la más alta posible, menos pasos tendremos que dar para estar pronto en Primera Andaluza por lo menos".

Francis será presentado en los próximos días de manera oficial como técnico del Xerez DFC B y también ya se conocerán los nombres de los integrantes de su cuerpo técnico en el filial.