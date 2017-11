Gabi: "La Liga Europa es una mierda"

Gabi, capitán del Atlético de Madrid, dijo este martes, tras el 1-1 con el Qarabag, que "a día de hoy diría" que la Liga Europa "es una mierda", aunque recordó que le ha dado "mucho", y apunto que "ahora mismo" su equipo está fuera de la Liga de Campeones, ya sólo con "opciones remotas".

"A día de hoy te diría que (la Liga Europa) es una mierda, pero me ha dado mucho. Entonces, si nos toca jugar la Liga Europa, iremos a ganarla como siempre", explicó en zona mixta, en la que admitió la "desilusión" por el 1-1 contra el conjunto azerbaiyano: "No hemos sido capaces de ganar en teoría al rival más débil del grupo".

"Nadie dice la palabra imposible. Lo que más nos duele es que no dependemos de nosotros. Es una realidad cruda para nosotros. Lo que está claro es que lo tenemos muy difícil. Ahora mismo estamos fuera. No hemos sido capaces de ganar todavía en la Champions. Si te digo que me veo dentro te engañaría. Tenemos opciones remotas", añadió.

"Creo que hemos tenido 20 minutos en la primera parte bastante buenos hasta su gol, luego hemos estado un poquito confusos y cuando hemos querido reaccionar con ese arreón no hemos sido capaces. No ha sido por ocasiones otra vez más. Han cambiado las tornas. Antes necesitábamos pocas ocasiones para hacer gol y hoy es al revés. Hoy necesita el rival pocas ocasiones para hacernos gol", analizó.

"Estamos teniendo muchísimas ocasiones para matar los partidos. Antes la hacíamos y ahora no las hacemos", continuó Gabi, que apuntó sobre el ánimo de la plantilla: "Hoy la gente tiene que irse a su casa, liberar la cabeza y mañana hablaremos con todos e intentaremos analizar la situación. En la dinámica que estamos ahora, sobre todo de resultados, lo único que nos vale no es jugar bien sino ganar".

"Es el momento de la autocrítica, de levantarse y estar unidos. Si empezamos a tirar balones fuera va a ser el momento en que nos hundamos de verdad", explicó el capitán del Atlético, que también habló de los pitos de los seguidores: "La afición responde como ellos creen oportuno. Lo que está claro es que cuanto más cerca estén de nosotros más fácil va a ser para todos".

"Hay poco que decirle (a la afición). Se están comportando de la manera que siente. Es verdad que cuando se oye ese murmullo los necesitamos más que nunca. Nos duele oirles pitar, pero a la vez les entendemos", afirmó.