Galiano "La clasificación que vale es la de la jornada 38"

El Guadalcacín encara la segunda parte de la competición con tres puntos de ventaja sobre el Ciudad de Lucena, equipo que ahora mismo marca los puestos de descenso a División de Honor. El capitán del equipo jerezano, Diego Galiano, hace balance de lo que ha dado de sí la primera vuelta, cree que al equipo le faltan algunos puntos que "hemos merecido sumar" y apuesta por realizar una segunda vuelta incluso mejor que la primera.

Galiano, que ha sido papá hace unos días, cree que el Guadalcacín se ha caracterizado por ser un equipo "muy sólido, con las ideas muy claras" pero admite que "quizá tenemos menos puntos de los que nos hemos merecido". "En la primera parte de la competición podíamos haber sumado más puntos y en la segunda, el equipo ha seguido estando serio en defensa pero nos ha costado crear ocasiones. De todas maneras, veo al equipo bien. Han sido once empates en 19 jornadas y está bien no perder y sumar, pero el equipo estaría en una posición mucho más cómoda de haber convertido algún empate en victoria", resalta.

La victoria del Ciudad de Lucena al Algeciras ha provocado que la clasificación por abajo se apriete pero Galiano, curtido en mil batallas, advierte de que "está claro que todo el mundo empieza a apretar y más en las segundas vueltas, porque los equipos empiezan a verles las orejas al lobo. La categoría está muy igualada, tanto por arriba como por abajo, y todo lo que podamos sumar lo antes posible será mejor para nosotros", precisa.

Al Guadalcacín, tras un buen arranque de Liga, le está costando ganar, cosa que no logra desde el 1 de noviembre pasado. "Sumar de tres en tres siempre sirve para coger confianza. El equipo está compitiendo muy bien y quizá nos esté faltando un poco de pegada. Yo creo que si seguimos en esta línea sumaremos más puntos de los que tenemos ahora", admite.

Por números, la presente es la mejor primera vuelta del Guadalcacín. "Otros años empezamos mal y luego fuimos hacia arriba y este año el equipo comenzó bien y no ha dejado de sumar pero estos empates nos han impedido sumar de tres en tres. Yo me quedo con la imagen que da el equipo en todos los partidos, cómo compite, y que le complicamos la vida a los rivales hasta el final. Nos falta gol pero seguro que con trabajo llegará pronto".

Y es que ningún equipo, según Galiano, ha sido muy superior al Guadalcacín hasta el momento. "Siempre damos la cara y a todos los rivales les complicamos la vida. A fin de cuentas de eso se trata. A nosotros ganar un partido nos cuesta tres veces más que a los demás, tenemos que hacer mucho para ganar un partido, somos un equipo humilde, con un presupuesto modesto y con jugadores que vienen de inferior categoría y que nos estamos adaptando a ésta, que van cogiendo confianza. Poco a poco iremos a más", revela.

El Guada sólo ha sumado cuatro victorias esta temporada (y el mismo número de derrotas) y aunque en casa no ha perdido se echa de menos algún triunfo más. "Sabemos que para mantener la categoría es fundamental estar bien en casa, que se escapen los menos puntos posibles. No hemos perdido aún pero sí es verdad que en algún que otro partido nos hemos merecido la victoria. Tantos empates terminan condicionando. Nuestro campo es vital y cada partido es una final. Sabemos que aquí no podemos dejar escapar puntos si queremos conservar la categoría y alcanzar el objetivo lo antes posible".

El Guadalcacín lucha por mantener la categoría un año más, siendo un equipo humilde y que trabaja sin presión pero en inferioridad de condiciones con respecto a clubes poderosos. Lo conseguido hasta ahora es para quitarse el sombrero y de un enorme mérito: "Parece que es algo normal y no lo es porque para nosotros es muy difícil. Nos enfrentamos a equipos con mejores jugadores y con mejores presupuestos pero al final el fútbol es once contra once, sabemos las limitaciones que tenemos como club y como equipo pero no perdemos la ilusión y lucharemos hasta el final. Ojalá celebremos un año más la permanencia. No sé si pasaremos apuros pero vamos a trabajar para no pasarlos y nos vamos a tomar cada partido como si nos jugáramos la vida. Es la única forma de que el Guadalcacín cumpla sus objetivos", explica.

Con respecto a la categoría, afirma que "estoy viendo una Tercera más igualada. Estos años atrás cuatro o cinco equipos se escapaban y este año la cosa está mucho más pareja. No se ve a ningún equipo que tenga una superioridad aplastante como en años anteriores. Hay equipos que no terminan de arrancar y otros que han fichado bien o tienen algo más de dinero están más sólidos y están compitiendo bien. Los equipos cada vez están mejor trabajados y se iguala todo. Parecía a principio de temporada que equipos como el Arcos, el Algeciras o el Sanluqueño se iban a pasear pero ya estamos viendo que no. A todos nos cuesta mucho ganar un partido".

El descenso lo marca el Ciudad de Lucena con 20 puntos y más abajo, con 14 y 13, aparecen Castilleja y Los Barrios. Galiano no descarta a ninguno, menos aún a los barreños: "Si hay un equipo en la categoría capaz de hacer lo que hemos hecho nosotros estos años atrás es Los Barrios, ya lo demostró el año pasado. No hay que subestimarlo porque es un equipo que en las segundas vueltas sabe sufrir y competir. Yo no descarto a nadie porque quedan muchos partidos, ganas un par de ellos, cambia la dinámica y pareces otro equipo. Esto no es ni como empieza ni cómo vas a la mitad, la única clasificación que vale es la de la jornada 38".