"Ganamos y convencimos, el equipo realizó un buen partido"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, no su alegría por los tres nuevos puntos sumados en el Andrés Chacón ante "durante la semana lo habíamos avisado, el Utrera es un equipo bastante correoso, que sabe bastante bien lo que quiere, que trabaja muy bien y la verdad que es de los que más me ha gustado de todos los que he visto. Lo vi en Algeciras y lo vi también en Guadalcacín y es bastante buen equipo. Nosotros no habíamos dicho nada pero teníamos cinco bajas respecto a la jornada pasada. Era un encuentro muy muy complicado y estoy contento porque no sólo hemos ganado, también hemos convencido ante un gran rival".

Además, A Vargas le gustó su equipo durante los noventa minutos pero resaltó que "la segunda parte fue intensa y bastante completa. Le estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de La Barca, pero este campo es pequeño, el fuerte de ellos es el centro del campo, presionan siempre la salida del balón y es muy complicado. Tuvimos que realizar alguna variante y nos salió bien".

El Utrera nos lo ha puesto complicado, trabaja bien todos los aspectos y es muy bueno técnicamente"

El Xerez realizó un buen encuentro a nivel ofensivo, fue capaz de hacerle tres goles a uno de los equipos menos goleados de la categoría y eso también lo valoró el preparador jerezano. "Siempre digo lo mismo, esto es trabajo, trabajo y trabajo. El fútbol no tiene memoria y los jugadores han trabajado muy bien en ese aspecto. Hemos hecho tres goles y ellos nos han hecho dos, el primero muy bueno y el segundo después de un desajuste en defensa. Insisto, estoy muy contento porque el Utrera es un equipo que trabaja muy bien todos los aspectos y es muy bueno tácticamente, nos lo ha puesto muy complicado".

Juan Benítez hizo dos de los tres goles de su equipo y Vargas lo valoró, al tiempo que argumentó los motivos por los que el atacante no siempre puede ser titular. "Juan es un hombre muy importante para nosotros pero no se pueden contar todas las cosas que le suceden al equipo. Está trabajando y su trabajo no le permite llegar al inicio del entrenamientos, siempre llega tarde. La semana pasada trabajó muy bien, ha tenido la oportunidad y la ha aprovechado muy bien. Ha marcado dos goles y esperemos que a partir de ahora veamos la mejor versión de Juan Benítez, veamos al Benítez que todos esperamos y queremos".

En una semana de nueve puntos, firma "los siete de la última. Quiero seguir sumando. Todo el mundo piensa que después de ganar este partido, ya tenemos en el bolsillo los tres puntos de Castilleja y para nada. Son un equipo de Tercera y no lo tendremos fácil, nos van a crear problemas. Tendremos que trabajar más que aquí para sacar algo positivo, nadie te da facilidades. Cuando íbamos mal decíamos que aún quedaba mucha Liga y ahora lo mismo, no podemos lanzar la campanas al vuelo porque llevemos cinco partidos sin perder. Ganaremos, perderemos y empataremos más encuentros. Aquí hay veinte equipos y todos queremos ganar".

Carrión dejó el campo agotado. El entrenador xerecista desvela que "ha recibido muchos golpes, estaba muy cansado y tenía una tarjeta amarilla. Ha trabajado mucho y era normal que le diésemos un poco de aire, no queríamos perderle en cualquier jugada para que nos lo expulsaran. Salió Mike y nos ayudó. Es un caso parecido al del Guerrero, que ha terminado muy cansado y con molestias, a ver si nos llega porque se encuentra en un gran momento. El partido ha sido muy exigente y futbolistas como José Vega o Alberto, que han aguantado todo el partido, han terminado con problemas físicos, el miércoles está ahí y a ver qué podemos hacer".