"Ganar en Jerez es increíble"

"Jerez es Jerez. Ganar aquí es inceíble". Muy contento Aron Canet (Estrella Galicia) tras lograr la primera de las victorias en el Gran Premio de España de Motociclismo. El valenciano aseguraba que la carrera "fue lenta, pero debido a la lucha que hemos tenido durante casi todas las vueltas". Canet reconocía estar "feliz" al ganar "en uno de los mejores circuitos del mundo" y haciendo "mi carrera más rápida aquí en Jerez, pero también la más difícil, con mucha lucha y pelea entre todos los pilotos y se la dedido a Jordi Arquet y a mi madre porque hoy es el día de todas las madrea".

"Ha sido algo increíble", destacaba Canet, quien añadía que "me he vuelto loco y casi voy al suelo con Fenati en la celebración. Es un sueño hecho realidad porque si me lo dicen cuando tenía cinco años, que voy a ganar una carrera del Mundial, y en Jerez, yo me desmayo. La verdad, no soy consciente de lo que logrado, la verdad, estoy en shock".

El valenciano reconocía que "no voy a mentir, temía cagarla al final y hacer un 'AronAron Canet' perfecto", añadiendo que "no es cuestión de mala suerte, sino de pagar novatadas y en Austin me pudo las ganas, hice un buen trabajo, peor me pudieron las ganas y fui al suelo".

Además, apuntaba que "tenía varias estrategias, he remontado bien y he decido quedarme detrás para luchar a final por el podio. He estado arriesgando durante todo el Mundial en las últimas curvas, y aquí he frenado el último, por lo que me ha venido bien, aunque la reta se me ha heco muy larga, la más larga de la historia, incluso que Malasia".