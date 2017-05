A tres jornadas del final y a seis puntos de la tercera plaza, al Xerez Deportivo FC no le queda otra que sumarlo todo y cruzar los dedos -o rezar, según el credo de cada uno- para que fallen los demás y así mantener opciones de seguir aspirando al ascenso a Tercera. Pero la primera premisa obligada llega esta tarde y se trata de asegurar los puntos en Chapín ante el Cartaya, choque adelantado al sábado por el inicio de la Feria del Caballo, con lo que el partido de las siete de la tarde es también un pequeño examen para la afición azulina, porque ya se sabe lo poco que casa el González Hontoria con el estadio salvo en las ocasiones grandes grandes, porque aquí tira más el albero y el catavino que el césped y el cuero, máxime en estas categorías...

Pero sea como fuere y con los que estén en la grada, sean muchos o pocos, como se teme, el Xerez DFC acude obligado y exigido por la tabla y el calendario. Tras Puente Genil el equipo de Juanlu Aguilocho se quedó sin margen de error y desde entonces ha ido salvando el match-ball semanal que le hubiera dejado fuera del combate del ascenso: Rota hace quince días y La Palma el pasado domingo, remontando ambos envites, lo que no deja dudas en cuanto al compromiso del grupo. Esta tarde el rival es un Cartaya que, a diferencia de los anteriores con el jerezano en el banquillo, no se juega nada, arma de doble filo al no tener presión alguna.

Pero el Xerez DFC no está para fijarse en los rivales porque necesita los nueve puntos en litigio para seguir aspirando al ascenso, y ni siquiera este pleno en las tres últimas jornadas le garantiza el ascenso porque por delante en la tabla tiene a cuatro equipos -Ciudad de Lucena, Estrella San Agustín, Xerez CD y Puente Gernil- y necesita adelantar a tres para acabar entre los tres primeros. Sobran las cábalas: hay que ganar y cruzar los dedos para que algunos de los rivales tropiecen.

Aguilocho recupera a Joaqui pero sigue sin poder contar con Olmo -además de Goma y Javi Tamayo, lesionados de larga duración- y, como es habitual en los partidos de casa, ha citado a todos los disponibles y decidirá la convocatoria en el estadio.