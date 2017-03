Ganar o ganar frente a otro rival directo en La Juventud

El Xerez CD no puede fallar esta tarde en La Juventud frente al Pozoblanco. Los azulinos, que vienen de empatar en Cartaya con un gol en el último minuto anotado por Juanito Benítez, se juegan seguir metidos de lleno en la lucha por la tercera plaza para optar al ascenso a Tercera División o ceder gran parte de sus opciones. La cita es doblemente importante para los de Vicente Vargas. De vencer, además de sumar tres puntos de oro, dejarían totalmente descolgado a su rival de hoy, que ha perdido mucho terreno tras encadenar tres derrotas consecutivas. Los pupilos de Rafa Carrasco suman en estos momentos 42 puntos y son séptimos, aunque durante gran parte de la temporada ocuparon puestos de ascenso.

El técnico jerezano tiene la importante baja para esta cita de Pedro Carrión, máximo goleador azulino y un futbolista clave para el técnico no sólo por sus dianas también por lo que aporta al equipo. Carlitos Álvarez se perfila como su sustituto.

De todos modos, los problemas en ataque no terminan ahí para el entrenador xerecista, ya que hasta última hora no sabrá si finalmente puede contar o no con Juanito Benítez, segundo máximo artillero del Deportivo, que se encuentra de viaje en Italia y tiene previsto regresar a Jerez esta misma mañana.

Las ausencias de estos dos jugadores condicionan el once de Vargas. En principio, el puesto de Carrión lo puede desempeñar Carlitos Álvarez y el de Carlos en la banda derecha, Juanito Benítez. En el caso de que no llegase a tiempo de su viaje, Abraham parte con muchas opciones de jugar pegado a la banda derecha.

La otra gran incógnita del once xerecista está en la portería. Hasta que el equipo visitó el Navarro Flores para medirse al Rota (1-3) era titular indiscutible David Zamora, pero en los tres últimos partidos ha sido titular Álex García, que también ha respondido a un excelente nivel.

Tanto el preparador azulino como sus jugadores han realizado un llamamiento a la afición para que acuda al campo en mayor número que en jornadas anteriores. Consideran clave su respaldo para sacar adelante esta cita, que en esta oportunidad se disputa por la tarde.