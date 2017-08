García-Pelayo: "Es una gran pérdida, Ángel Nieto creía en nuestro Circuito"

La diputada nacional y ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo lamentó ayer la noticia del fallecimiento de Nieto. La dirigente popular mantuvo una estrecha relación con el ex piloto durante las celebraciones del Gran Premio de España. "Es una pérdida para el mundo del motociclismo, pero también para el deporte de este país. Fue un referente para España", afirmaba ayer Pelayo.

"Apoyó sin tapujos una de las iniciativas del Partido Popular, el proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo. Además, inauguró el Paseo de la Fama de la avenida Álvaro Domecq, fue el primero que colocó su estrella. Creo que es un gran orgullo para Jerez que pase a la posteridad en nuestra avenida". Tal y como el mismo Nieto decía, la ex alcaldesa recordó que "estaba entregado a Jerez, disfrutaba mucho de nuestra ciudad. Fue una persona abierta, una persona sincera, que siempre nos aportó ideas para un Circuito en el que creía. Porque él creía en Jerez, era una persona a la que merecía la pena conocer, porque no era ningún divo, no iba así, era un as y un campeón pero siempre con una gran actitud".

Asimismo, lamentó que Ángel Nieto "no pudiera recibir en vida todos los homenajes que se merecía, que eran muchos, porque nadie esperaba este desenlace tan pronto. Ya hace unos días, el PP de Jerez lanzó un comunicado mostrando nuestra solidaridad con la familia y nuestra esperanza de que saliera adelante, pero no ha podido ser. Es una gran pérdida", remachaba.