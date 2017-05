Goleada con doble valor

El Xerez Deportivo continúa soñando. A falta de tres jornadas para el final de Liga, goleó a la Roteña (5-1) en un complicado e intenso partido y sigue tercero pero ahora ya sí que depende de sí mismo. Los azulinos serán de Tercera División si ganan los tres encuentros que le restan. El Estrella San Agustín sacó su partido adelante y también se coloca con los mismos 65 puntos que los xerecistas, pero con la diferencia de goles perdida. El Ciudad de Lucena cayó en Rota por 2-1 y se queda a tres puntos.

El Deportivo no podía fallar y no lo hizo. Saltó al campo de La Juventud mentalizado, con las ideas muy claras y dispuesto a pasar por encima de un cuadro rojillo que se jugaba la vida. En veinte minutos fantásticos se colocó con una cómoda ventaja de 2-0. David Narváez abrió el marcador (14') con un buen gol tras golpear abajo y al lado derecho del portero después de una no menos fantástica pared con un Pedro Carrión que volvió a demostrar que por él no pasan lo años. Es un escándalo de futbolista para esta categoría.

Poley deja a su equipo con diez (57') por doble amarilla y luego pisa en el suelo a Alberto

El segundo tanto de la tarde llevó la firma de otro jugador con magia en sus botas. Si la pasada semana salvó a su equipo en El Viso, Juan Benítez le puso la firma a uno de esos goles que la afición tarda en olvidar. Con una sangre fría impresionante y con un toque magistral, superó al meta Jesús de vaselina para aprovechar un pase de David Narváez que era medio gol. La jugada había nacido en un pase largo de Barragán que Pedro Carrión se encargó de controlar y pasar (22').

Todo se ponía de cara para un Deportivo que se gustaba y que quería sentenciar por la vía rápida. El tercero no llegó porque la defensa sacó un buen remate de Carrión tras un taconazo de Narváez (27').

La Roteña parecía que no estaba pero estaba. Superada la media hora, en su primer acercamiento a puerta, Quirós cometió penalti sobre Jairo y vio la tarjeta roja. Álex Expósito, con tranquilidad y calidad, engañó totalmente a David Zamora.

El partido a partir de ese momento se le complicó a los azulinos. Con diez, Vicente Vargas no esperó ni al descanso. Sobre la marcha, sacó del campo a Juanito Benítez para dar entrada a Abraham y el equipo acusó la ausencia del atacante.

En el descuento, la afición local se llevó el susto de la tarde. El árbitro anuló un gol de Caye, de cabeza, por considerar que hizo falta en el salto.

Nada más arrancar el segundo acto llegó la jugada polémica del encuentro y una acción que también terminaría marcando el desenlace de un encuentro loco. Jesús sale del área para tapar una internada de Pedro Carrión, el delantero se gira, el portero despeja el balón al centro en lugar de mandarlo fuera antes de caer, el árbitro no para el juego y Agu, desde el centro del campo, anota a puerta vacía el tercer tanto de la tarde (47').

El lío fue importante y la tensión que se generó mucho más. Si hasta ese momento el partido le había quedado grande a un colegiado poco afortunado, mucho más a partir de ese instante.

El gol le dio al Xerez CD la serenidad que necesitaba y dejó tocada a una Roteña al que se le ponía el encuentro cuesta arriba con la roja a Poley en el minuto 57 por doble amarilla. Los nervios le jugaron una mala pasada al exjugador del Xerez DFC, que realizó una entrada tan innecesaria como dura a Alberto, uno de los mejores azulinos sobre el campo. Además, pagó su frustración con el centrocampista, al que pisó antes de marcharse cuando aún no se había levantado del suelo.

Entre ocasión y ocasión clara de gol para los de Vicente Vargas, llegó el cuarto tanto de la tarde. Un saque de portería de Zamora lo prolongó Pedro Carrión para un David Narváez que no perdonó con temple y calidad ante Jesús. En esa acción, el guardameta pidió el cambio y su puesto lo ocupó el juvenil Toni.

La Roteña se resignaba a perder, la intensidad era máxima y la tensión se mascaba. En cada balón dividido saltaban chispas. El árbitro, a esas alturas del partido, ni se enteraba ni se quería enterar de la película.

En el minuto 77, Zamora tuvo que tirar de reflejos para evitar un nuevo sobresalto. El meta aguantó perfectamente ante Cortés en el uno contra uno y evitó el lo que llevaba camino de convertirse en el 4-2.

Con espacios, tanto Orellana, con un excelente remate de cabeza que rozó el larguero, como Pedro Carrión y David Narváez tuvieron buenas opciones de ampliar el cómodo resultado.

El quinto de la tarde se le resistía al Xerez CD y el tanto también al ariete cartameño, empeñado en alcanzar las veinte dianas esta temporada. Al final, lo hizo con un buen tanto también picándosela a Toni. El golazo del artillero lo celebró todo el campo a lo grande. Se lo dedicó, como siempre, a su pequeña y a una grada entregada.

Fue el broche a una trabajada goleada, en un encuentro en el que el Deportivo volvió a demostrar que llega al tramo más importante de la temporada en un buen momento tanto físico como mental. Ahora, espera la Olímpica Valverdeña, otro duro rival que con su empate ante el San José ha salido de los puestos de descenso.