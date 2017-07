Goma, a la Lebrijana sin responder a la oferta azulina

El Xerez DFC está molesto con Goma por la forma en la que el centrocampista canterano ha abandonado la disciplina azulina para firmar por la Lebrijana, equipo de Tercera División. El club le había puesto sobre la mesa una oferta para continuar pero al medio no le parecía lo suficientemente atractiva y no se sentía lo suficientemente valorado, por lo que ha decidido marcharse. La entidad se muestra sorprendida más por las formas que por el fondo.

Edu Villegas, director deportivo azulino, lamenta que "aún estoy esperando que me llame para que me explique los motivos por los que no continúa. Se ha ido sin decir ni adiós, sin despedirse. El martes le mandé un mensaje para preguntarle por la situación pero no me contestó. Realmente, me he enterado que ha firmado por la Lebrijana por la prensa".

Junto al joven Goma, han recalado en la Lebrijana Javi Copero y Antonio Benítez, que tampoco aceptaron la oferta de renovación que les propuso la dirección deportiva azulina, y el guardameta Iván Ares.