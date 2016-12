El Guada-Coria, día del club para los Reyes

El Guadalcacín-Coria del próximo 2 de enero en el Antonio Fernández Marchán, a partir de las doce de la mañana, ha sido declarado por la junta directiva de la entidad azul día del club. El objetivo, colaborar con la Cabalgata de los Reyes Magos. La entrada única tendrá un precio de tres euros y los niños pagarán uno.

La directiva espera que todos los aficionados se vuelquen para respaldar esta iniciativa a beneficio de sus Majestades de Oriente y que el campo presente una buena entrada, con lo que también el equipo se sentiría mucho más respaldado que en citas anteriores.

Mientras, en el plano deportivo, el equipo, después de su goleada al Alcalá por 4-0, la más amplia lograda en Tercera, y fuera de los puestos de descenso, continúa con su puesta a punto de cara a esa cita ante los sevillanos con la moral reforzada y la firme intención de seguir escalando posiciones en la tabla poco a poco.

La plantilla tuvo ayer el día libre y volverá a ejercitarse en la tarde de hoy. Será entonces cuando Alberto Vázquez sepa cómo se encuentran los jugadores que arrastran problemas físicos y que pueden perderse la cita del lunes.

Por un lado, el entrenador jerezano está muy pendiente de la evolución de Piñero, aún con molestias en el tobillo después de una fuerte entrada que sufrió en su compromiso ante Los Barrios. Ya ha comenzado a hacer parte del trabajo con el grupo pero no ha forzado y tiene complicado entrar en la convocatoria. Por su parte, su compañero Gonzalo, también con molestias en un tobillo, es duda. También trabaja con el grupo pero no ha forzado aún al máximo. Por contra, Joselito, con problemas de rodilla, está descartado para esta cita ante los pupilos de Mariano Suárez.

Además, Vázquez ya tendrá a sus órdenes para este compromiso a los dos últimos fichajes, Chiqui, procedente del Jerez Industrial, y de Rosales, ex del Arcos.

La cita es muy importante para el Guada, ya que los amarillos llegarán al Fernández Marchán también con veinte puntos. Sólo le superan en la tabla por un gol de diferencia.

El preparador del Guadalcacín explica que "el equipo ha trabajado bien durante todos estos días y espero que las fiestas no nos pasen factura. Terminamos el año en un buen momento y así queremos empezarlo. Me preocupa especialmente el partido porque el Coria es un rival muy práctico, que se adapta bien a cualquier situación y es de los que no se complican la vida en ningún momento".