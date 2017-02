Guada: 3-0 y Diego Galiano de portero

Dura derrota del Guadalcacín en su visita al San Juan Bosco, donde el Utrera se ha llevado los tres puntos merced a su victoria por tres tantos a cero ante los jerezanos. En un partido muy igualado, fue la pegada local la que decantaría el choque entre dos equipos muy parejos, y es que el Guadalcacín tuvo opciones reales de sacar un buen resultado hasta el minuto 70.

El partido comenzó igualado, con ambos equipos con ciertas precauciones a la hora de tratar de abordar el arco local, aunque poco a poco sería el Guadalcacín quien comenzaría a llevar el peso del encuentro. Y es que, pese a que el dominio territorial correspondía al Utrera, el dominio real era de los visitantes, que controlaban el juego local mediante una presión muy alta, impidiendo que el Utrera hilvanase su habitual juego de toque, especialmente cuando disputa sus partidos como local.

Los jerezanos merecen más pero carecen de la eficacia que le da los puntos al equipo local

Pese a que el partido no destacaba por su ocasiones de gol, fue el Guadalcacín quien generó cierto peligro sobre la meta utrerana, con una gran ocasión de Pablo, que tras una carrera de sesenta metros no encontró la fuerza suficiente para batir a Ayala, que se encontró con un balón manso tras la gran carrera del jerezano. Pese a que la iniciativa correspondía a los visitantes, el Utrera no le perdía la cara al partido, aunque la defensa jerezana se mostró muy firme y segura durante la primera mitad.

Con el Guadalcacín mereciendo más se llegó al descanso con empate sin goles, aunque la afición del San Juan Bosco no se hubiese sorprendido de ir 0-1. Sin embargo, con la reanudación todo cambió, con un partido totalmente distinto y que acabaría con un abultado resultado.

Corría el minuto 54 de partido cuando todo cambió por completo. Llegaba la gran primera ocasión utrerana del partido, y los locales asestarían un golpe casi letal a su rival: un pase en profundidad de Titi sorprendía a la defensa y Pozo batía a Lebrón en el mano a mano poniendo el primer tanto de la mañana.

Desde entonces, el partido se convirtió en un auténtico quiero y no puedo para el Guadalcacín, que intentó el empate aunque sin fortuna. Por contra, cada aproximación local se convertía en una amenaza para la zaga jerezana. El segundo tanto del Utrera llegaría en el minuto 71, con veinte minutos de juego por delante, tras aprovechar Facundo un error de Lebrón a la hora de ir hacia un balón muerto, luchando Facundo una pelota imposible y aprovechándose del exceso de confianza del meta jerezano.

El segundo tanto hizo que el partido cogiese definitivamente el tono blanco utrerano, y éste se confirmaría del todo cerca del minuto 85, cuando Lebrón medía mal en su salida y derribaba a Pozo dentro del área, dejando a su equipo con un hombre menos. A su vez, los visitantes ya habían agotado sus cambios, por lo que el capitán Diego Galiano tuvo que ponerse bajo los palos con la difícil tarea de detener un penalti que acabaría anotando Pozo, firmando el doblete y sentenciando un igualado partido que decidieron los detalles.

Con su victoria, el Utrera se aúpa hasta la décima plaza, con 36 puntos. El Guadalcacín, por su parte, se mantiene en la décimosexta plaza, todavía fuera de los puestos de descenso.

Ayala

Pequi

Kiko

Mesa

Cruz

Juanjo

Pozo

Titi

Pablo Domínguez, 81'

Facundo

Blanco

Edu Calderón, 81'

Barrio

Pablo Haro, 68'

Lebrón

Pablo

Joselito

Jesús Muñoz, 76'

Rosales

Escalón, 68'

Diego Galiano

Luis Castillo

Chiqui

Juanjo

Fran Jiménez

Adrián Martín

Rodri, 41'

Juan Rosillo

Goles: 1-0(54') Pozo. 2-0 (71') Facundo. 3-0 (87') Pozo, de penalti. Árbitro: Paradas Mazuela (Málaga). Expulsó con roja directa a Lebrón en el minuto 85. Mostró tarjetas amarillas a los locales Pequi, Juanjo y Titi y a los visitantes Joselito, Rosales, Juanjo, Adrián Martín y Juan Rosillo. Incidencias: Partido de la 25ª jornada disputado en el San Juan Bosco ante unos 500 espectadores.