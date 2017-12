El Guada busca cerrar el año con una victoria

El Guadalcacín Fútbol Sala Femenino recibe hoy (18:00) al Leganés en el Pabellón Municipal con la intención de ofrecer el mejor regalo posible de Navidad a sus aficionados, una victoria que ponga el broche de oro a un año para enmarcar. Las jugadoras de Andrés Sánchez ya han olvidado la derrota por 4-1 ante el Jimbee Roldán y esperan sacar adelante la cita ante un rival que se encuentra en la zona media de la tabla, ya que es octavo con 16 puntos. Pase lo que pase, las jerezanas, con 11 puntos, van a despedir 2017 lejos de la zona de descenso, que marca en estos momentos Soto del Real con sólo cinco puntos.

El técnico del Guada confía en su equipo pero también resalta el nivel de un rival del que no se fía: "Es un conjunto con una finalización extraordinaria, sus jugadoras físicamente son portentosas y están muy bien dirigidas desde el banquillo. No es de los que más temporadas lleva en Primera pero sí que tiene experiencia y es de los más fuertes. Han logrado un bloque con jugadoras con un nivel alto para la competición, son desequilibrantes y con un nivel técnico igualmente importante. Otro de los aspectos que destacaría es la capacidad de sacrificio de todas las jugadoras, es algo digno de mención, me ha encantado en los vídeos que las he visto".

Bajo el punto de vista del preparador de las guadalcacileñas, el partido va a ser "muy complicado. Como muestra, valga la goleada que le endosó al Burela, que le hizo seis tantos, y es de los mejores de la categoría, ocupa en estos momentos la tercera posición. Su objetivo es entrar en la Copa de la Reina y mucho ojo con este equipo. Si no tenemos muchísimo cuidado nos pueden hacer un siete, nos pueden hacer un roto y ponernos la carita colorada".

Las jugadoras que están convocadas para el encuentro de esta tarde en el Municipal frente a las madrileñas son Carla, Pepa, Desi, Luci, Trini, Ogalla, Lorena, Bibi, Patri, Juli, Julia y Caridad.