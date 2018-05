El Guada cierra el curso con 'soccerball'

El Guadalcacín ya está oficialmente de vacaciones. El equipo de Alberto Vázquez selló la permanencia una campaña más en Tercera División tras imponerse al Atlético Onubense en el Fernández Marchán el pasado domingo por 1-0 y el miércoles entrenó por última vez pero la sesión fue diferente. El técnico jerezano, el más joven de la categoría con sólo 28 años, es amante de incorporar a su trabajo las última tendencias y preparó para sus jugadores una sesión de 'soccerball', que consiste en jugar al fútbol dentro de una burbuja. Luego, tocó barbacoa y seguir por televisión la final de la Liga Europa entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella.

Vázquez ahora quiere desconectar tras una temporada dura, está finalizando un curso de entrenamiento y metodología en Madrid y tiene previsto realizar otro intensivo de análisis y scouting en el mes de junio. Así, sobre su futuro detalla que "estos días hasta final de mes, quiero estar tranquilo, tengo cosas pendientes, voy a estar fuera de Jerez y trataré de desconectar. De momento, no hemos hablado. Para mí lo primero siempre es el club y estoy a su disposición, no quiero ser ninguna carga. La directiva tiene que valorarlo todo, también creo que cumple mandato y ya depende también del nuevo candidato, que igual llega y no entro en sus planes porque tiene otro entrenador. Hay que estar tranquilos, cuando el club lo tenga todo claro imagino que me llamará y nos sentaremos. Si llega otro y está interesado pues repetiremos la operación".

Siempre optimista, nunca dudó "de la salvación del equipo, sabía que no íbamos a descender. Nos llevamos trece partidos sin ganar pero las sensaciones que el equipo transmitía eran buenas, siempre estábamos más cerca de ganar que de perder y sabía que esa racha tenía que acabarse. La racha se rompió, volvimos a cambiar la dinámica y al final logramos la permanencia".

En una temporada tan larga ha pasado por buenos y malos momentos pero no duda a la hora de afirmar que se queda "con el día a día de mi vestuario, que ha sido honrado, comprometido y trabajador. Si no llegas motivado a los entrenamientos, si no quieres mejorar es mejor no hacerlo. Nosotros siempre queríamos más. Somos como una familia, nadie nos ha ganado a pesados, hemos trabajado muchísimo. Lo que estamos haciendo es complicado de igualar, será nuestra quinta temporada en Tercera".