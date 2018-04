El Guada, ya en clave de derbi

Un triple empate a 39 entre Guadalcacín, Espeleño y Los Barrios salva en estos momentos al cuadro de Alberto Vázquez de ocupar uno de los tres puestos de descenso a División de Honor. Los azules cayeron frente a la Lebrijana por un contundente 4-1 y no tienen margen de error después de una jornada en la que hubo resultados sorprendentes que no favorecieron a los pedáneos.

Vázquez resalta que "a mí no me sorprende nada en esta recta final de temporada, puede pasar de todo. Cualquiera le gana a cualquiera, todos nos jugamos algo y de una jornada a otra cambia por completo el panorama, la diferencia de puntos entre todos los equipos que estamos abajo es corta".

El domingo, el Guadalcacín se verá las caras en el Fernández Marchán con el Xerez CD en un derbi dramático por la permanencia, ya que luego tendrá que viajar a Ceuta y recibir en el último partido de Liga al Atlético Onubense, que también pelea por la permanencia. El preparador jerezano quiere restar trascendencia al encuentro ante los xerecitas y cree que los dos equipos se pueden salvar. "El partido es importante pero no tiene que ser tan decisivo, el que pierda no creo que esté condenado al descenso. El Xerez CD lo tiene mejor que nosotros porque tiene más puntos y aunque no sume aún tendría dos partidos más y ganando uno lo tendría hecho. Mi equipo sólo piensa en ganar este partido. Es más, hay muchos enfrentamientos directos y, en estos momentos, no sabría decir si se van a necesitar cuarenta y dos, cuarenta y tres o más puntos para salvarse, todo cambia de una jornada a otra. Creo que vamos a tener que esperar hasta la última jornada, tocará sufrir. De todos modos, eso también es bonito para los aficionados, que van a mantener la emoción hata el último momento. Ojalá nos salvemos los dos equipos, creo que así va a ser".

El Xerez CD en las últimas jornadas viene utilizando el Fernández Marchán para disputar sus encuentros como local y el domingo se va a encontrar como en casa. Alberto Vázquez estima que "es cuierto pero es nuestro campo y estamos más habituados, los dos nos la jugamos, intentaremos hacerlo lo mejor posible y que los puntos se queden en Guada".

Sobre la derrota ante la Lebrijana, resalta: "El castigo fue demasiado severo para los méritos de mi equipo, que siempre compite. Perdonamos, no pudimos empatar y ellos aprovecharon perfectamente sus oportunidades".