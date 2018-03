Guada, ¿quién dijo miedo?

El CD Guadalcacín ha sabido reaccionar justo a tiempo y gracias a los resultados de las últimas jornadas ha salido de las posiciones peligrosas de la clasificación. Los de Alberto Vázquez llegaron a acumular una malísima racha de 13 jornadas sin ganar que les dejaron apenas sin margen y de los 9 puntos por encima de los puestos de descenso se pasó a estar en el filo de la navaja.

Capeado el temporal, el Guadalcacín ha resurgido gracias a una racha de seis jornadas consecutivas puntuando, sumando un total de 12 puntos de 18 posibles: tres victorias (Alcalá, Ciudad de Lucena y Gerena); y tres empates: Los Barrios, San Roque de Lepe y Cádiz B.

Los triunfos ante dos rivales directos como son Alcalá y Ciudad de Lucena son capitales porque no sólo suponen tres puntos y que dos rivales directos no sumen, además se les ha ganado el gol 'average' particular, que puede ser un factor determinante. El empate contra Los Barrios, más de lo mismo, gracias a la victoria en el San Rafael de la primera vuelta.

Por si fuera poco, el equipo que prepara Alberto Vázquez sigue mostrándose muy fuerte en el Fernández Marchán -sólo el Castilleja fue capaz de llevarse los tres puntos- y si hace dos semanas el líder no podía con el Guada, el pasado domingo caía otro de los gallitos, un Gerena que además es uno de los equipos que más puntos saca a domicilio y que se mantenía invicto en 2018.

Gracias a estos buenos números, el Guadalcacín cuenta de nuevo con un (pequeño) margen de error y ha puesto una distancia de cinco puntos con respecto a los puestos de descenso. Con 24 puntos aún por disputarse, la distancia no es ni mucho menos definitiva pero la permanencia un año más en Tercera División está más cerca. Con 36 puntos, el Guada tiene la salvación en su mano. Nadie ha bajado con 43 puntos. El conjunto jerezano suma además dos victorias consecutivas, algo que no se daba desde las jornadas 2 y 3 cuando superó al Castilleja y al Sevilla C. Y por si fuera poco, los 36 puntos que ostenta en el casillero son tres más de los que tenía a estas alturas la temporada pasada.

El calendario depara para los jerezanos enfrentamientos duros tanto en casa como a domicilio. Y es que de las ocho jornadas que restan, los azulones se tienen que enfrentar a cinco de los siete primeros clasificados. Así, en casa se medirá al Atlético Sanluqueño y al Algeciras, que actualmente ocupan la tercera y la cuarta plaza, y además tiene que recibir al Xerez CD y al Atlético Onubense en la última jornada, dos rivales directos, sobre todo el filial recreativista, con el que se empató a cero en la ida. Fuera, además del desplazamiento de este fin de semana a Puente Genil -donde no podrán estar los sancionados Juanan y Chiqui-, quedan las salidas a Las Cabezas, Lebrija y Ceuta.