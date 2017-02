El Guada gana en competencia

El Arcos pierde a Jacobo y David Feito por sanción

El Arcos no podrá contar para el encuentro de este domingo -visita al Atlético Espeleño- con dos de sus jugadores por sanción. Se trata de Jacobo y David Feito, ambos con un partido de suspensión por acumulación de cinco amonestaciones. De otros conjuntos de la provincia han sido castigados por la misma causa Maki y Ledesma, los dos del San Roque. Las principales sanciones de la jornada han sido de tres partidos a Chesco (entrenador del Sevilla C) y de dos a Juan Lucas (At. Antoniano) y Sergio Pérez (Recreativo B). El Utrera, rival del Guadalcacín el próximo domingo, no podrá contar con Israel García por acumulación de amarillas.