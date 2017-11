Guada, mucho que ganar

El Guadalcacín gira visita esta tarde a un Algeciras que no atraviesa su mejor momento de la temporada. Los algeciristas no conocen la victoria en las últimas cuatro jornadas, en las que ha sumado sólo dos puntos, pero esa concatenación de resultados no les ha descabalgado de las posiciones de privilegio, ocupando la tercera posición a un solo punto del liderato que ostenta el Cádiz B.

La mala fortuna o la escasa puntería -tres balones se dieron en los palos- impidió a los de Alberto Vázquez ganar la pasada semana al Cabecense, lo que hubiera aupado a los guadalcacileños hasta la quinta posición. El empate supo a muy poco y los jerezanos ocupan la décima plaza, ocho puntos por encima del descenso. Las cosas se están haciendo bien aunque al equipo últimamente le está costando ganar: sólo un triunfo en los últimos ocho compromisos. Por contra , en ese mismo espacio de tiempo también una única la derrota, la sufrida hace dos semanas en Sanlúcar.

El Guada afronta el partido con la mala noticia de la lesión de Álvaro. Se confirmaron los peores pronósticos y el lateral diestro sanluqueño se va a perder lo que queda de temporada por la lesión en el cruzado anterior de la rodilla. Álvaro pasará próximamente por el quirófano y ve cómo se corta la gran temporada que estaba realizando en el Guadalcacín.

La principal novedad en la lista de Alberto Vázquez es la entrada del meta jerezano Ángel, recién desvinculado del CD Rota. Además de Álvaro, se queda sin vestir David, ausente por asuntos laborales. De este modo, la lista de 16 la forman Lebrón, Ángel, Pablo, Juanan, Diego Galiano, Rosales, Pancy, Luis Castillo, Rodri, Juanjo, Piñero, Adri, Chiqui, Marín, Juan Rosillo y Canty.

Pablo seguirá una semana más ocupando el lateral diestro del Guadalcacín y el resto del equipo será similar al de las últimas semanas. En el centro del campo pudiera haber alguna variante en función de si el míster guadalcacileño apuesta por una medular de algo más de contención -podría entrar en ese caso Juanjo- o bien seguir con el esquema habitual aunque se supone que nombres que se quedaron de inicio en el banquillo ante el Cabecense, casos por ejemplo de Rodri o Juan Rosillo, tendrán cabida en el once inicial.

El capitán Iván Turrillo y Pablo de Castro son las dos únicas bajas seguras del Algeciras, ambos en proceso de recuperación. "Mínimo quedan un par de semanas a De Castro e Iván está mejorando y depende de cómo vaya evolucionando", dice el entrenador, que mantiene la cautela: "Hay que tener la suficiente templanza porque ambos nos interesan que estén en perfectas condiciones. No queremos equivocarnos".