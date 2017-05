El Guada casi hunde al Alcala

Alcalá y Guadalcacín cerraron la temporada con alegría, desbordante en el caso de los locales al mantener la categoría, y algo más contenida en los jerezanos, que ya tuvieron su particular fiesta hace tres semanas con el logro de la permanencia. Panaderos y guadalcacileños volverán a disfrutar de la categoría nacional la próxima temporada.

Se jugaba la permanencia el Alcalá, que necesitaba al menos sumar un punto para no depender de lo que hacía el Antoniano. Y aunque el Guadalcacín se adelantó tras la primera media hora de partido, el Alcalá supo remontar el encuentro, poniéndose por delante en el marcador hasta el minuto 78. Un final de partido, marcado por el cuarto gol de la mañana a pies de Rosillo, que daba la igualada a los verdes.

El Guadalcacín venía con el trabajo hecho pero no se lo puso fácil al Alcalá. La primera ocasión corrió a cargo de Alcalá, en un gran pase de Pavón a Muñoz, que éste no pudo rematar. El Guadalcacín, por su parte, no se acercó al marco de Fernando hasta el gol, que fue un regalo defensivo local. Rodri se quedó solo ante el portero y le batió para poner el 0-1 en el marcador. El Alcalá continuaba siendo equipo de Tercera porque el Antoniano perdía en Lebrija contra el Sevilla C.

El marcador beneficiaba al conjunto verde, pero su rival -en la lucha por el descenso- logró voltear el marcador pronto. Un remate de cabeza de Juanma en el minuto 1 de la segunda parte puso el 1-1 y el punto de inflexión que al Alcalá le hacía falta para depender de sí mismo y continuar en Tercera. En la siguiente ocasión de gol, en el minuto 67, el Alcalá repitió el mismo patrón de juego. De la misma forma que en el 1-1, Juanma aprovechó un gran saque de esquina desde la derecha para rematar el 2-1.

Tras ello, el Guadalcacín quiso ir a por el empate y lo consiguió. En el 76', el guardameta del Alcalá desbarató el 2-2 tras un paradón al tiro cruzado de Rosillo. No obstante, el guardameta local nada pudo hacer un par de minutos después. El tercer aviso del conjunto visitante se convirtió en gol a pies de Rosillo. El jugador visitante aprovechó un pase interior para establecer la igualada.

Una derrota mandaba al Alcalá a la División de Honor ya que el Antoniano ya le había dado la vuelta al marcador y vencía 3-2 al Sevilla C. Sin embargo, en los últimos 10 minutos ninguno de los conjuntos quiso hacerse daño. Finalmente, el empate contentó a ambos equipos, da la permanencia al conjunto local, mientras que el Guadalcacín acaba la Liga en la decimotercera posición con 47 puntos, empatado con la UD Los Barrios.