"El Guada ha ido a por el partido"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, alabó la respuesta de su equipo al tempranero gol del líder: "El equipo da la cara siempre. Es verdad que te cuesta más, desde el principio está todo condicionado con un gol en contra pero el equipo se ha visto que ha ido a por el partido, incluso en la segunda parte con el viento y la lluvia en contra hemos tenido dos claras para poder habernos llevado los tres puntos. No ha podido ser pero al equipo hay que felicitarlo una vez más porque puntuar contra el líder no es fácil y más como estaba el día. El partido estaba para el que metiera gol, más no se podía hacer. Y el líder se ha puesto aquí por delante y hemos sabido empatar y hemos tenido nuestras opciones, la verdad es que estoy muy contento con el equipo".

Con tanto viento y la lluvia que encharcó el campo fue imposible circular el balón: "En la primera parte quizás algo, pero conforme iban pasando los minutos, cada vez menos. Y en la segunad parte ya fue muy complicado: entre el viento que ha apretado bastante, ha sido muy fuerte, y la lluvia no se podía jugar. Hacer una circulación e hilar tres o cuatro pases era prácticamente imposible, ha sido un partido más de primera y segunda jugada, de balón parado, y la verdad es que el equipo se ha defendido bien, tanto los balones parados como los saques de banda la defensa ha estado correcta".

Y es que el Cádiz B apretó en la segunda mitad sobre todo con saques de banda: "Es que lo que nos ha limitado mucho es el viento, peor que la lluvia. La lluvia está ahí pero si no hay viento, es para los dos igual. Pero el viento en contra nos ha hecho estar más en nuestro campo en el transcurso del juego, pero tanto las faltas y los saques de banda sobre todo, que es lo que más ha habido, el equipo los ha defendido muy bien. Y después hemos intentado hacer el daño que se ha podido, cada vez que hemos llegado ha sido con cierto peligro pero no hemos tenido esa fortuna de la llegada del gol pero el equipo bien, a seguir trabajando y a seguir sumando, todo lo que sea sumar es bueno".

El Guada acabaó con Rosales, Rodri y Juanjo en el centro del campo junto a Luis Castillo porque "por banda no íbamos a poder circular, no íbamos a llegar y no iba a haber desborde. Como estaba el campo de encharcado las conducciones no eran posibles, y como el juego se iba a desarrollar por el centro, todo de primera y segunda jugada, Rosales y Rodri ahí van bastante mejor, por eso hemos optado por acumular más gente en medio para de esa forma no sufrir tanto, ni en la primera jugada ni en la segunda, en la caída".

Las sensaciones con las que el técnico del Guada acabó el partido frente al líder fueron que "siempre es positivo sumar, lo que pasa es que te vas con el coraje ese de que podíamos haber ganado. Si no nos vemos con ese gol tan temprano, quizás hubiese sido diferente la cosa. Pero las circunstancias son así, como en la vida, a veces te encuentras cosas que no esperabas y puedes o lamentarte o ir hacia adelante. hemos ido adelante, hemos empatado y hemos estado ahí, con nuestras opciones. Es positivo y a seguir sumando, el domingo intentaremos conseguir los tres puntos en Lucena para hacer bueno este y el anterior de Lepe".