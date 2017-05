El Guada, juez pero no parte en Alcalá

Con los deberes hechos al haber asegurado ya hace algunas jornadas la permanencia matemática, el Guadalcacín cierre una temporada con nota -llegar salvado al final es de sobresaliente- en el Ciudad de Alcalá, donde es juez del descenso pero no parte, porque los de Alberto Vázquez no se juegan nada en el envite. Todo lo contrario que el Alcalá, que encara la jornada en puesto de descenso pero con los mismos puntos que Castilleja y Recreativo B y a tres del Cabecense, que el viernes perdía en Los Barrios (3-1) pero que también está salvado de forma matemática.

De esta forma, con el Alcalá obligado a sumar los tres puntos y esperar un tropiezo de Recre B o Castilleja, el Guadalcacín sabe que le espera un partido áspero en el Ciudad de Alcalá: "No creo que nos reciban con los brazos abiertos, se lo juegan todo y van a pegar bocados. Tienen gente experimentada a los que no les van a temblar las piernas en esta situación. Menos mal que llegamos salvados, ellos van a hacer todo lo posible para ganar porque no les queda otra y nosotros vamos más tranquilos, sin exigencias", explica Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín que apunta que "vamos a salir a ganar, como en todos los campos, porque con una victoria podríamos acabar hasta en el puesto 11. Vamos a competir lo mejor posible, como en todos los anteriores partidos".

Rober, con paperas, se une en la lista de bajas a Diego Galiano, Adrián Martín y Marín. La convocatoria la forman los porteros López y Lebrón; los defensas Pablo, Joselito, David, Juan Laynez y Rosales; los centrocampistas Rodri, Luis Castillo, Juanjo, Piñero y Jesús Muñoz; y los delanteros Rosillo, Chiqui, Cristian y Fran Jiménez.