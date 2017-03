El Guada merece mucho más en Lebrija (1-1)

Empate a un gol entre Unión Lebrijana y Guadalcacín en un intenso partido en el que los visitantes se adelantaron a los cinco minutos, merced a un gol de Piñero. El tanto del Guadalcacín sorprendió a una Balompédica que pudo encajar el segundo, pero que sin embargo mejoraría en la segunda mitad, logrando el tanto de la igualada por mediación de Reina.

Comenzaba el partido y lo hacía con sorpresa, con el Gualdacacín haciendo el primer tanto del partido a los cinco minutos, tras culminar Piñero con un tiro cruzado una buena jugada por banda izquierda de Luis Castillo. El disparo cruzado del centrocampista visitante sorprendía a Javi, que no pudo hacer nada para detener el disparo. El gol no sentó bien a la Unión, que no dio señales de vida hasta prácticamente el cuarto de hora de partido, pasando un cuarto de hora encerrado en su propio campo y mereciendo el Guadalcacín un segundo tanto que no llegaría.

A un cuarto de hora, un cabezazo de Juan Laynez en un córner se estrella en el larguero

Poco a poco, los lebrijanos se fueron metiendo en el partido, y al cuarto de hora de juego llegaría la primera ocasión local, tras una falta lanzada por Dani Fornell y que Ranchero remataba de chilena, aunque el remate se fue arriba. A la media hora de juego, una jugada por la izquierda de Braganza la remataba el exxerecista Javi Forján, aunque su disparo se iba alto.

La primera mitad acabaría con la Unión Lebrijana acosando a su rival, con una buena ocasión de Ranchero con un libre directo, pero su disparo raso tratando de sorprender a Lebrón acabaría plácidamente en las manos del cancerbero visitante.

El inicio de la segunda mitad fue totalmente opuesto al de la primera parte, con una Balompédica Lebrijana que salió enchufado en la búsqueda del empate. La primer ocasión local de la segunda mitad no tardaría en llevar, con un córner lanzado por Ranchero que remataría Gabri y que Lebrón despejaba, cayéndole el rechace a Ranchero, cuyo disparo se iba desviado por poco. Minutos más tarde, misma jugada, aunque el remate de cabeza de Gabri lo sacaría Lebrón sobre la misma línea de gol.

Los locales apretaban y el tanto no tardaría en llegar. A la hora de juego, un potentísimo disparo desde la frontal del área de Eloy lo rechazaba con los puños Lebrón, pero el rechace caería en las botas de Reina para que este batiese al meta estableciendo el empate en el marcador.

Con media hora de juego por delante, el Guadalcacín no se descompuso, y los visitantes continuaron ordenados en defensa buscando contragolpes que permitiesen a los suyos volver a ponerse por delante. Cuatro minutos después del gol local, el Guada la tuvo, con un disparo de Chiqui que estuvo cerca de entrar.

La respuesta local no tardaría en llegar, con un disparo de Gabri que hizo volar a Lebrón. A un cuarto de hora para el pitido final llegó la ocasión más clara de la segunda mitad para el Guadalcacín, tras un saque de esquina que botaría Fran Jiménez para que el testarazo de Juan Laynez se estrellase en el laguero.

A falta de diez minutos para el final, un remate de Cristori a la salida de un córbner se pasearía sobre la línea de gol, conteniendo el aliento la grada del Municipal Lebrijana.

Con el pitido final, el reparto de puntos fue considerado bueno por parte de ambos conjuntos, visto el rendimiento mostrado por ambos. Con el punto, el Guadalcacín cae a la 14º plaza, y sigue con ventaja respecto al descenso aunque ahora sólo con tres puntos después de la victoria de Los Barrios frente al Utrera.