"El Guada se merecía el punto como mínimo"

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, señaló que la derrota había sido injusta y que su equipo encontró una merecida recompensa al final: "La ha tenido porque se lo merecía, hacemos muchas cosas bien. El equipo se merecía el punto como mínimo, quizás algo más pero esto es así. El que la sigue, la sigue, la sigue y al final una te tiene que llegar. El equipo lleva varias semanas haciendo un esfuerzo grande, haciendo buenos partidos y no se termina de llevar los tres puntos, que hay veces que se lo merece. Pero el fútbol es igual que la vida, por muchas veces que hagas las cosas bien esto no se trata de lo que mereces, lo que cuentan son los goles. Pero bueno, un punto más y a seguir sumando".

Y eso que le partido se pone cuesta arriba al perder los nervios Rosales: "Una pena quedarnos con uno menos y el penalti, porque ya cuesta todo más. Pero aún así el equipo ha seguido intentándolo estábamos ahí. La pena es que te condiciona y más si te mete el 0-1 y con uno menos, se te pone todo cuesta arriba. Pero hasta que termine el partido hay que darlo todo, mientras que haya vida hay que estar dándolo todo".

A la pregunta de que si parte de culpa que los futbolistas perdieran los nervios fue del árbitro por su permisividad, a Vázquez se le entendió todo: "¿Qué te digo yo?... Paso palabra".

El gol al final muestra el camino a seguir por el Guada: "Claro, nosotros mientras que esté el balón en juego hay que competirlo cada acción, cada disputa, nunca darlo por perdido y ser pesados, ir a por otro y a por otro. Intentarlo, intentarlo e intentarlo, esté el marcador como esté, sea el minuto que sea, sea el rival que sea y estemos en el campo que estemos. Siempre".

La Balompédica no sorprendió al técnico del Guada porque "el que conozca a la Lebrijana sabe como juega, hay equipos más combinativos, otros a los que les gusta tener más la pelota, otros que juegan más directos. La Lebrijana su juego es la intensidad, la primera y la segunda jugada, en eso puede ser quizás el mejor equipo de la categoría".

Alberto Vázquez explicó que Diego Galiano se quedó en el banquillo porque "tenía algunas molestias, preferíamos no forzarlo y ahora han caído algunas lesiones en la plantilla, pretendíamos que no se aumentaran. Podía haber jugado pero preferimos no forzarle, la mala suerte es que le ha caído la quinta amarilla", por lo que será baja en el derbi contra el Xerez CD.

El técnico del Guada acabó alabando al debutante Ángel y al juvenil Yuyu, que "ha entrado con muchas ganas y la ha tenido, se lo merece porque está trabajando muy bien, darle la enhorabuena y animarle a seguir" porque "viene con una progresión bastante buena".