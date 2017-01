El Guada, a prolongar su buena racha

El Guadalcacín tiene en Lebrija una salida complicada ante un Atlético Antoniano que es un rival directo en la dura lucha por evitar el descenso de categoría. Los de Alberto Vázquez ponen en juego su buena racha de resultados ante un contrario al que aventaja en un punto. De este modo, un triunfo en el Municipal lebrijano supondría dar un nuevo golpe en la mesa y poner más tierra de por medio con los puestos de descenso. A estas alturas de temporada, con la segunda vuelta recién iniciada, empieza a cobrar importancia otro factor que a final de temporada puede ser clave como es la diferencia particular de goles. El Guadalcacín venció en la primera vuelta al conjunto lebrijano (2-1) por lo que el empate -ni que decir tiene la victoria- vale su peso en oro.

La situación que atraviesa el cuadro sevillano es peliaguda. Lleva sin entrenador tres semanas, se ha hecho cargo del equipo el técnico del juvenil, que al carecer de título no puede entrenar en Tercera División. Por ese motivo, la directiva está a la caza y captura de un entrenador aunque, de momento, sin éxito. Por si fuera poco, el Antoniano no gana desde el pasado 30 de octubre cuando goleó (3-0) al Arcos. Desde entonces, el club sevillano ha sufrido cinco derrotas y sumado cuatro empates, el último en casa del Gerena, lo que se quiere ver como un punto de inflexión en las filas sevillanas.

Esta mala racha es el contrapunto de un Guadalcacín que acumula seis jornadas sin perder, sumando tres empates y tres victorias y dejando la portería a cero en cinco partidos consecutivos, estadística que se rompió el pasado lunes al empatar a dos goles en casa contra el Coria.

Un empate que para nada ha afectado al equipo, según su técnico Alberto Vázquez: "Estamos bien de moral. Es verdad que teníamos el partido controlado y que encajamos dos goles, uno en el rechace del penalti que paró Lebrón, y el otro ya con el tiempo de descuento cumplido. Pero el equipo está bien, seguimos una semana más sin perder y ahora tenemos un partido difícil con un rival que también se está jugando la permanencia". Vázquez espera que su equipo siga en la misma línea: "Estamos en un buen momento, el equipo tiene mucha confianza y vamos a Lebrija a por los tres puntos".

Esta semana se queda fuera de la lista de convocados Rober, con una pequeña distensión de ligamento que sufrió en el partido contra el Coria. El jugador pudo acabar el encuentro pero al día siguiente, en el primer entrenamiento de la semana, aparecieron las molestias. Gonzalo y Joselito ya se entrenan casi al mismo ritmo que sus compañeros aunque tampoco han entrado esta semana en la citación. La duda de última hora era la presencia o no de Juan Rosillo. El goleador del Guada sufrió un 'latigazo' en el cuello en el entrenamiento del pasado viernes. Parece que la cosa no ha ido a mayores y el punta finalmente es de la partida; al igual que Piñero pese a que no está al cien por cien del esguince de tobillo que sufrió en Los Barrios. De esta forma, los 16 elegidos por Alberto Vázquez son Lebrón, Pablo Barroso, Pablo Pérez, Juan Laynez, Diego Galiano, Rosales, David, Luis Castillo, Juanjo, Adrián Martín, Rodri, Piñero, Rosillo, Javi Falcón, Fran Jiménez y Cristian.