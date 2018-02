El Guada nunca se rinde (1-1)

Un gol de Goma prácticamente en el último suspiro evitó la derrota del Guadalcacín, que eleva a trece las jornadas sin conocer la derrota pero que gracias al punto sale de los puestos de descenso por su mejor diferencia de goles con respecto al Atlético Onubense, ya que el Castilleja caía goleado en Gerena.

El empate supo a poco a unos y otros en el duelo de colistas: al Guada, porque no romper la dinámica negativa y porque sumar de uno en uno en casa no le saca de problemas cuando tuvo ocasiones para ganar; y a Los Barrios, porque tras adelantarse en el marcador tuvo la sentencia a un palmo de la línea de gol y cuando acariciaba los tres puntos tuvo que contentarse con uno. Ni uno ni otro van a tener tiempo de lamentarse porque estando en la cola de la tabla hay que conseguir victorias y cuanto antes, mejor.

Alberto Vázquez se la juega con el 0-1: tres centrales, Amadeus arriba y Chiqui en medio

Aportó Alberto Vázquez por Pancy como sustituto del sancionado Rosales y por Adri por la banda derecha y en Los Barrios, Carlos Ríos colocó a Copi como boya arriba buscando las paredes para hacer jugar a los extremos, Biri y Alan, con Pirulo por detrás al mando de las operaciones.

Pero la clasificación pareció pesar en una primera mitad espesa, en el que ninguno quiso correr riesgos atrás y las defensas se emplearon con contundencia a la hora de despejar el balón, sin contemplaciones a la hora de largar pelotazos hacia campo contrario. Con los centrocampistas moviendo la cabeza para aquí y allá viendo el balón volar de un lado a otro, Canty se las tuvo tiesas con los centrales visitantes, especialmente con Ekedo, que contaron con la permisividad de un árbitro que dejó jugar a veces demasiado. En el otro lado, Pirulo también estaba en inferioridad ante Diego Galiano y Pancy.

Los dos equipos volcaron sus ataques hacia la derecha: Biri mostró que estaba entonado desde la primera jugada y su velocidad puso en jaque continuo a Juanan y en los azules, Adri tendía a meterse en el centro para buscar ahí la superioridad pero sin conseguirlo y en la izquierda, Borja entraba poco en juego.

Con azules y gualdiverdes luchando sin cuartel por cada balón y por cada palmo de césped artificial, a Los Barrios se le veía más cómodo que al Guadalcacín, quizás algo nervioso y atenazado por la responsabilidad y la presión de la necesidad de puntos.

Todo esto se resumía en tranquilidad para Brian y Adrián Jiménez, que no tuvieron que intervenir. La aproximación más peligrosa de los visitantes fue una falta de entendimiento entre Juanan y el portero que a punto estuvo de llevarse Biri; los locales tampoco se dejaron ver mucho en ataque y tras un disparo lejano de Alberto Durán que salió alto y un balón cruzado al que no llegó Goma, la única ocasión clara de esta primera mitad llegaba al filo del descanso, en un córner cabeceado por Pancy en el segundo palo que salió ligeramente por encima del larguero (42').

La segunda mitad comenzó más animada -tampoco era difícil con el repertorio visto en la primera- y Brian anduvo rápido para atajar un balón interior de Pirulo a Alan. El árbitro no apreció falta en una caída de Alberto durán dentro del área visitante en la que el codazo al jugador local pareció claro y en la siguiente jugada Los Barrios elevó su veteranía al marcador: una rápida triangulación acaba en la banda derecha, donde Biri le forma un lío a Juanan y la pone en el segundo palo y allí llega Copi para, a sus 35 años, sacar toda la calidad que lleva dentro para con un toque suave con la zurda y a media altura, en posición nada cómoda, cruzar el balón, imposible para Brian. El que tuvo, retuvo.

Con el derbi cuesta arriba Alberto Vázquez no tarda en mover el banquillo y jugársela, porque no queda otra. Entra Amadeus arriba y el Guada pasa a jugar con tres centrales, con los laterales adelantados y Luis Castillo entre Diego Galiano y Pancy. Los Barrios sigue tirando de veteranía y empieza a perder todo el tiempo que puede mientras el Guada da un paso adelante, eleva el ritmo del partido y presiona con más eficacia, aunque le sigue faltando circulación para llegar con el balón jugado hasta arriba. Eso sí, cuando tiene la pelota ya hay más azules en campo contrario y la zaga visitante ya no está tan cómoda con Canty y Amadeus merodeando arriba al alimón.

Es precisamente Canty el primero que lo intenta pero su zurdazo al borde del área sale mordido y Adrián Jiménez ataja con solvencia (65') en el inicio del zafarrancho de combate de los azules, que empujan con más corazón que cabeza y alternando el juego directo y el intento de avanzar combinando. Pero ya el partido está volcado hacia el área de la Unión, a la que salva Adrián Jiménez en un remate a bocajarro de Pablo Pérez tras prologar Diego Galiano un saque de banda lateral (72') con la parroquia local cantando el empate.

Arriesga el Guada con tres centrales y adelantando líneas, ya con Chiqui al ataque, lo que le cuesta un susto de los gordos que a punto está de costarle el derbi: en una contra rapidísima, Biri vuelve a hacer de las suyas por la banda derecha y cuando llega a la línea de fondo mete el pase de la muerte al borde del área pequeña, donde Juanma -menos mal que ya no estaba Copi- a puerta vacía le da con la derecha en vez de colocarla con la zurda, saliendo el balón por encima del larguero (78').

Salvado por la campana, el Guada vuelve a la carga porque no le queda otra aunque ello le suponga dejar huecos atrás. Amadeus y Luis Castillo buscan el disparo pero ambos se topan con defensas visitantes (82') y dos minutos después es Pablo Pérez el que se topa con el larguero en una falta lateral en la que sorprende a Adrián Jiménez (84').

La recompensa llega en el último suspiro, después de intentos y llegadas sin exigir al meta visitante: en un saque de banda lateral pegado al córner, Juanan la mete en el primer palo, donde Diego Galiano la gana dejando el balón allí cerca para Goma, que se acomoda el balón y arma rápido el disparo para colocar el tiro pegado a la cepa del poste, lejos del alcance de Adrián Jiménez.

El empate espolea al Guada, que quiere más y al que empuja la grada, pero el árbitro apenas da tres minutos largos de descuento cuando se había perdido mucho tiempo más.

Las tablas dejan a Los Barrios con el farolillo rojo y al Guadalcacín fuera de los puestos de descenso aunque con los mismos puntos que el antepenúltimo: entre el 11º y el último apenas hay seis puntos de diferencia.