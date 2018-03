El Guada sigue sumando

El Guadalcacín FSF sumó un valioso punto ante el Penya Esplugues que le sirve para aumentar distancias con los puestos de descenso. La internacional con España Berta marcaba el 0-1 a pocos segundos del final de la primera parte y Lorena, en la reanudación, firmaba las tablas aunque los dos equipos tuvieron ocasiones para haberse llevado el triunfo: las locales con un remate al palo de Trini y las catalanas con otro lanzamiento a la madera de su capitana. Con el punto sumado ante el Esplugues, el Guadalcacín se coloca con cuatro más que el Soto del Real, que perdió en su visita al Poio Pescamar 4-1 -aunque las madrileñas tienen un partido pendiente-, y ahora las de Andrés Sánchez afrontan dos encuentros consecutivos con el Cidade As Burgas y Cádiz, penúltimo y colista de la clasificación. En la primera vuelta, el Guada sumó esos seis puntos y de repetir ahora en la segunda la salvación estaría muy encarrilada.

Guadalcacín y Penya disputaron un partido de poder a poder. Las locales salieron con una asfixiante presión en cancha contraria que les servía para no dejar jugar a un contrario que era técnicamente mejor, destacando sobre todo la jugadora internacional Berta, con una zurda exquisita. La diferencia de puntos en la tabla no se demostraba en la pista del Polideportivo pedáneo y era el Guada quien más peligro llevaba en los primeros minutos aunque sin concretar en sus acciones de ataque.

Así, a los siete minutos Desi no resolvió bien cuando tenía a su derecha a Pepa absolutamente sola para marcar y en el 11', Marín se iba a trancas y barrancas de una oponente pero disparaba centrado a las manos de Raquel. Intentó romper líneas el Guada con diagonales altas en las que Desi y Trini se asistieron mutuamente. En la primera, Trini no enganchaba de manera limpia la pelota y en la siguiente acción Desi voleaba a las manos de Raquel. El Esplugues se quitó la presión de encima pasados los primeros quince minutos pero hasta el 18 no tuvo su primera acción de verdadero peligro en un disparo cruzado de Berta al que respondió Cari con una buena mano. Parecía que el partido iba a llegar con el empate a cero al descanso pero a falta de 40 segundos llegaba el 0-1 en un desajuste defensivo grave de las locales. Con el Guada arriba, Berta lanzó la carrera por el medio, Raquel vio el movimiento y sacó desde su portería dejando a la internacional delante de Cari. La meta sanluqueña salió de su área intentando tapar todo el hueco posible pero con un sutil toque, Berta perforaba la meta guadalcacileña.

En la reanudación, Ogalla se colocó de pivot y el Guada jugó unos minutos buscándola en ataque. Con ese esquema, el partido se abría más para el Esplugues, que encontró más huecos aunque sus jugadoras estuvieron imprecisas en los pases. Mientras, Trini y Ogalla pudieron empatar en los primeros compases pero lo evitó Nerea, que defendió la meta visitante durante la segunda parte. La portera también respondió bien a un disparo de Lorena y a otro de Luci. En el 27' se pasó del posible 2-0 al empate. Cari salvó al Guada con una gran intervención tras un zurdazo de Berta, a la que le cayó el rechace, disparando en segunda instancia por encima del larguero. En la siguiente jugada, Luci habilitó a Lorena y entrando por la izquierda colocó el balón lejos del alcance de Nerea. Con el empate, Cari hizo otro paradón sacando la mano derecha en un zurdazo de Arantxa. Pudo hacer el segundo el Guadalcacín pero Trini, recibiendo de Lorena, y a pocos metros de la portería, se topaba con el palo izquierdo. Berta también perdonaba el 1-2 con otro disparo a la madera. A pocos minutos para el final, Luci se tenía que marchar lesionada después de chocar con la portera visitante en una acción que era falta clara y que se quedó impune. Tras una primera exploración, la jugadora del Guada se marchaba del Pabellón cojeando y con la rodilla izquierda inflamada a la espera de que hoy se puede practicar alguna prueba para determinar el alcance exacto de la lesión.

Los minutos finales fueron agónicos para las locales, prácticamente fundidas por el esfuerzo físico de todo el partido. Esplugues apretó aunque las guadalcacileñas se mantuvieron firmes en defensa y salvaron un punto que puede ser muy importante de cara a la permanencia en la categoría.