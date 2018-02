El Guada, con todas las alarmas encendidas

Paso atrás para un CD Guadalcacín que cedió la derrota a domicilio y los tres puntos ante un rival directo en la lucha por la permanencia como el Atlético Espeleño, que con este triunfo y tras el empate cosechado en la primera vuelta en el Fernández Marchán también gana el gol average.

El partido no resultó nada vistoso para el espectador pues se vio poco fútbol y ninguno de los dos equipos fue capaz de dominar, las defensas fueron mucho más importantes que los ataques y las ocasiones de gol escasearon. Un penalti bastante ingenuo por manos al comienzo de la segunda parte supuso el inicio de la fase más alocada del partido, pues en menos de diez minutos se vieron los tres goles.

Borja iguala tras el 1-0 de penalti pero a los 5 minutos llega el 2-1 y en el 84, roja a Rosales12Jornadas sin ganar. El Guada acumula 7 derrotas y 5 empates desde el 2-0 al Puente Genil

Ambos equipos saltaron al césped artificial del Municipal de Espiel bastante tensionados y muy pendientes de hacerlo lo mejor posible en defensa. Los dos onces eran sabedores de lo mucho que se jugaban en este duelo directo y ninguno quiso arriesgar lo más mínimo no fuera a ser que concedieran un gol que lo pusiera todo cuesta arriba a las primeras de cambio. Los minutos fueron pasando sin que se vieran llegadas claras a las áreas, con la pelota circulando sin apenas continuidad y ambas zagas recurriendo al juego directo sin pensárselo demasiado.

Los del Valle del Guadiato apenas si llegaron a puerta en la primera parte salvo en acciones a pelota parada, pero no pasaron tampoco apuros reseñables e incluso se les vio cómodos jugando agazapados con las líneas bien juntas a la espera de cazar alguna contra para pillar desprevenido a su oponente. El Atlético Espeleño, aunque intentó tímidamente hacer gala de su condición de local, no renunció nunca al patadón si no hacerlo conllevaba cualquier tipo de riesgo, por mínimo que fuera, por lo que tampoco controló el cuero con claridad ni generó verdaderas ocasiones de gol en la portería del Guada, donde debutó Brian Jaén.

Tras una primera parte soporífera se esperaba más de la segunda mitad y así fue, aunque no debido a una diferente propuesta futbolística de alguno de los dos contendientes. Un error grave fue el causante de que el marcador se moviera y el partido entrara en otra dimensión, sin duda nada agradable para el Guadalcacín. Fue un claro penalti de Juanan por unas manos perfectamente evitable. El especialista Germán no falló y castigó el fallo de los visitantes.

Tras el 1-0 el partido se removió por completo y mucho más unos minutos más tarde cuando el visitante Borja Jiménez montaba una rápida contra que finalizaba él mismo con una bonita vaselina. Los pupilos de Alberto Vázquez empataban el partido casi de inmediato y la emoción subía muchos enteros.

Pero sin tiempo apenas para disfrutarlo, cinco minutos más tarde los de Rafa Navarro golpeaban por segunda vez y volvían a adelantarse en el marcador tras una buena jugada por un costado con pase de la muerte atrás que Guti llevó a la red con solvencia.

De ahí a la conclusión todo volvió a la tónica anterior y el partido se cerró más que nunca. El Guadalcacín no pasó por más apuros pero sólo en el tramo final se atrevió a salir de la cueva y tratar de empatar con balones aéreos, pero no lo consiguió y además perdió a Rosales, expulsado con roja directa en el minuto 84.

Con la derrota, el Guada encadena doce jornadas sin conocer la victoria y queda penúltimo en la clasificación, a un punto de la permanencia.