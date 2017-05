El Guada viaja a Melilla con la aportación de los socios

El Guadalcacín FSF, líder del Grupo 3 de la Segunda División Nacional y ya clasificado para la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino, ha estado a punto de no poder desplazarse a Melilla, donde esta tarde juega el equipo de Andrés Sánchez la última jornada de liga regular contra el Torreblanca a las seis de la tarde. Así, al menos, lo asegura Luis Delgado, presidente del club de la entidad local autónoma, hasta el punto de que han tenido que ser varios socios y aficionados los que hayan aportado el dinero para el desplazamiento en autobús hasta Málaga, ya que el vuelo de ida a Melilla y el barco de regreso a Málaga lo costea la Federación Española.

El club guadalcacileño no tendría problemas de tesorería de haber ingresado la subvención de 4.000 euros que a estas alturas de temporada ya debería estar en la cuenta corriente del Guadalcacín FSF. Las cosas de palacio van despacio pero lo que tiene indignado al presidente del Guada es "que nos están mareando en un sitio y otro". Luis Delgado aseguraba ayer que "nosotros entregamos el pasado día 10 de mayo los justificantes de la subvención del año anterior", que es el paso necesario que activa la orden de pago de la siguiente. "En el ayuntamiento de Guadalcacín nos dicen que la orden de pago ya está dada, así que hoy -ayer para el lector- he ido a la 'Moncloíta' y allí me dicen que la orden de pago no ha llegado o que no se ha dado. Vuelvo a Guadalcacín y pido el número de referencia de la orden de pago y no me lo saben dar. Así que nos tienen de un sitio a otro y si no es por los socios y aficionados el equipo se hubiera quedado sin viajar esta semana".

Delgado lamenta esta situación porque "este año llevamos el nombre de Guadalcacín y de Jerez por toda Andalucía y fuera también, estamos líderes y toda la publicidad para el pueblo es positiva. Nos han recortado la subvención y de 8.000 ha pasado a 4.000 euros y dos desplazamientos y pensábamos que no habría problemas para cobrarla pero a estas alturas, más de un mes de pasar por el pleno, estamos así. Lo que más me enfada es que nos digan en un sitio que ya está dada la orden y cuando vamos al otro nos dicen que la orden no ha llegado. Nos están mareando. Es lamentable".

El Guadalcacín FSF conocerá este martes el rival que le toca en la fase de ascenso a Primera División y posteriormente la junta directiva se reunirá "para ver qué hacemos porque algo tendremos que hacer". El Guadalcacín también está pendiente de cobrar la subvención del Plan Estrella de la Junta de Andalucía, que este año ha aumentado su dotación presupuestaria pero también ha abierto el abanico de receptores.