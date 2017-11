El Guadalcacín quiere sumar en Cádiz su segunda victoria en Liga

Los dos equipos de la provincia en la máxima categoría del fútbol sala nacional, Guadalcacín FSF y Cádiz FS, se ven las caras a partir de las doce y media del mediodía en el Polideportivo Centro Histórico de la capital. El Guadalcacín llega al encuentro después de encadenar dos partidos consecutivos sumando: un empate en Esplugues y la primera victoria de su historia en la categoría, lograda la pasada semana frente al Cidade As Burgas. Por el contrario, el Cádiz FS sigue sin conocer el triunfo, con un solo punto en las siete primeras jornadas de Liga.

Estos datos indican que el Guadalcacín, que ya ganó en Cádiz la pasada temporada cuando ambos equipos militaban en Segunda División, llega mejor desde el punto de vista anímico, aunque tratándose de un derbi en el que ambos equipos se conocen a la perfección estos índices suelen reducir su impacto.

Están últimas pero no significa nada, también lo hemos estado nosotras y tenemos cosas buenas"

Sea como fuere, las de Andrés Sánchez afrontan el partido en el mejor momento de la temporada, al menos en cuanto a resultados. Cuatro puntos de seis posibles que han propiciado que las jerezanas hayan abandonado los puestos de descenso, a los que obviamente no quieren volver.

Andrés Sánchez ha citado a para este partido a Caridad y Patri (porteras); Desi, Inma, Luci, Trini, Ogalla, Lorena, Bibi, Clara. El técnico apunta que el Cádiz es "un equipo muy aguerrido, muy conjuntado porque llevan varios años juntas, no exentas de calidad, con jugadoras muy muy competitivas; un equipo, en suma, que nunca da un resultado por perdido". Sánchez apunta que las gaditanas tienen "dos o tres jugadoras de un nivel altísimo. La guardameta es de mucho nivel, joven y con una proyección extraordinaria. Van todas a una aunque han tenido un calendario un poco difícil y por eso han acumulado resultados negativos, al igual que nosotros, pero es un equipo bastante complicado y más en su casa. Empiezan y terminan el partido de la misma forma, muy sólidas, y hay que estar muy concentrados para llevarse los tres puntos ya que optimizan mucho sus ocasiones y no necesitan crear tanto para hacer gol. Aunque estén últimas no significa nada. Nosotros también hemos estado últimos y somos un equipo que también tenemos cosas buenas".

En el Cádiz, regresan tras cumplir sanción Inma y Mari Prieto así como Enma aunque Bea, Noe y Lucía siguen de baja.