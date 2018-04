El Guadalcacín FSF, a acercarse a la salvación en el derbi con el Cádiz

El primer derbi entre Guadalcacín FSF y Cádiz FS en la máxima categoría del fútbol sala nacional tiene a priori un marcado color local. Las guadalcacileñas, fuera de los puestos de descenso, reciben (19:00 horas) al colista de la clasificación, un equipo que no conoce la victoria después de 22 jornadas disputadas, en las que sólo ha sumado dos puntos, marcado 33 goles y recibido 128.

Pero un derbi no es un partido que se mueva por el terreno de la lógica y entran en juego factores diversos como la motivación y las ganas que pueden desnivelar la balanza de un lado u otro. Por eso, Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín, hace bien en no fiarse del adversario y en eso ha incidido especialmente esta semana.

El equipo jerezano afronta el encuentro con la moral alta después de conseguir un empate y una victoria consecutivas frente al Penya Esplugues y el Cidade As Burgas, respectivamente; cuatro puntos que les han permitido coger una ventaja de siete sobre el Soto del Real, aunque las madrileñas tienen aún un partido pendiente.

Con la única ausencia de Luci, que cayó lesionada en el encuentro frente al Esplugues, Andrés Sánchez ha citado a Cari, Patri, Carla, Pepa, Marín, Desi, Trini, Ogalla, Lorena, Julia y Flavia.

El entrenador del Guadalcacín no se fía un pelo del Cádiz: "Aunque ocupa la última posición tiene jugadoras de mucha calidad y que compiten muy fuerte. Es un derbi y la diferencia que hay en la clasificación no se va a notar; se jugará de igual a igual". A la hora de hablar del Cádiz, el técnico destaca a Noe, "que se está recuperando de una lesión y que tiene una calidad espectacular" y también al grupo, "muy competitivo; han perdido muchos partidos por la mínima y estoy seguro de que van a venir aquí a dar mucha guerra. No creo que el Cádiz sea inferior ni a Cidade As Burgas ni a Soto del Real, pero ha perdido muchos partidos por mala suerte o por no cerrarlos bien. Hay que estar muy concentrados, ser humildes e intentar tratarlos como si fuese el Atlético de Madrid u otro rival porque por algo está en Primera. Es un equipo complicado y nos va a hacer la vida muy difícil", finalizó.