El Guadalcacín ahuyenta a sus fantasmas

Un fabuloso arranque de segunda mitad, con tres goles en poco más de veinte minutos, permitió al Guadalcacín ahuyentar de golpe a todos sus fantasmas, que le habían perseguido las últimas trece jornadas. Los azules volvieron a ganar tres meses y medio después y el ansiado triunfo les saca del descenso aunque con los mismos puntos que el antepenúltimo, precisamente su víctima de ayer, un Alcalá que encajó su quinta derrota consecutiva.

La victoria, que vale su peso en oro por lo que puede suponer anímicamente en un vestuario que no arrojó la toalla pese a estar trece partidos sin ganar y que el Guada tratará de convertir en un punto de inflexión, no va a permitir tranquilidad por lo ajustado de la clasificación por la zona baja pero sirve para cortar una sangría que se alargaba ya demasiado. Y en el partido sin el delantero centro titular -Canty, sancionado-, el equipo jerezano marcó tres goles por primera vez este curso y logró su victoria más holgada, que pudo ser aún mayor con las llegadas en el tramo final, ya con el Alcalá a la desesperada.

Como se esperaba, Alberto Vázquez repetía alineación y la ausencia de Canty, titular las anteriores jornadas, la cubrió dando la alternativa en el once inicial al italiano Amadeus, que suplió la falta de compenetración con sus compañeros con la pelea por todos los balones y con todos los rivales. Enfrente, el Alcalá formó con el incombustible José Serrano por delante de la defensa junto a Yeyo, con Gonzalo al mando de las operaciones ofensivas y con Nieto acreditando su calidad en varias jugadas.

Arrancó decidido el Guada, con Diego Galiano metiendo cada saque de banda en el área panadera. Pancy no conectó bien un remate en un córner y luego un zurdazo cruzado de Amadeus lo atrapó bien colocado otro incombustible, Ramón. Poco a poco el Alcalá comenzó a salir de la presión de los azules pero las llegasa continuaban siendo de los locales y al cuarto de hora Ramón tuvo que salir de puños a un centro de Juanan desde la izquierda que buscaba Alberto Durán. Luego, el choque se equilibró, con unos y otros peleando en el centro del campo sin pasar apuros atrás, repitiendo despejes y pelotazos sin que Luis Castillo y Goma pudieran circular hacia Adri y Borja en las filas locales y sin que Nieto y Gonzalo conectasen en los visitantes. Así, el protagonismo era para los defensas, Alberto Durán y José Serrano, lo que da una idea de cómo avanzaba el choque, y nunca mejor dicho lo de choque, en el que el pivote local salió peor parado: sufrió un codazo de Leal -que fue amonestado- y aunque pareció recuperarse, luego en un cabezazo se mareó y tuvo que ser atendido, y para evitar males mayores fue sustituido en el descanso, saliendo Juanjo en su lugar.

Poco más hubo hasta el intermedio: una indecisión entre Pancy y Brian que a punto estuvo de aprovechar Gonzalo y una diagonal de Borja marca de la casa que acabó con centro al primer palo donde Amadeus, forzado, remató fuera. El Guadalcacín, con Borja y Adrián cambiándose de banda, había cedido en su presión y al Alcalá se le veía cómodo aunque los locales no pasaban apuros atrás salvo en el descuento, en un derechazo de Nieto en posición esquinada al que respondió Brian bien colocado repeliendo el balón.

Tocó a rebato el Guada en el arranque de la segunda mitad, en el que lanzó tres saques de esquina seguidos y a la tercera fue la vencida: botó Adri con la zurda, Amadeus peleó el balón, que quedó muerto al borde del área pequeña para que Pancy, lanzándose, empalmara con la derecha a bocajarro fusilando a Ramón.

Con la lata abierta -el Guada no se adelantaba en el marcador en el Fernández Marchán desde su anterior victoria, el primero de noviembre con el Puente Genil-, los azules no renunciaron al ataque y aprovecharon que el Alcalá tuvo que dar un paso adelante para buscarles las cosquillas a la contra. Borja, imparable en carrera, forzó la amarilla de Óscar Rodríguez en una internada por la izquierda, obligando al entrenador visitante a meter a Barrionuevo en el lateral derecho para frenar al atacante local.

También movió pieza Alberto Vázquez, que retiraba a Amadeus para meter a Marín por la izquierda, pasando Borja a jugar en punta, y dos minutos después llegó el segundo: un saque largo de Brian lo prolonga Borja de cabeza, Marín la pelea y gana la posición ya en el área a su rival, metiendo el balón por arriba al centro para que Borja fusilase de nuevo a Ramón. Álex Martín dio entrada inmediatamente a Aarón pero la cuesta se le empinó aún más al Alcalá, porque en la siguiente jugada llegó el tercero: Borja hizo de las suyas por la izquierda, el árbitro no pitó la falta de Óscar Rodríguez -podía haber sido la segunda amarilla- y el balón llega al área, donde Ramón y un par de defensas no se entienden, Juanjo rebaña la pelota y el rebote le llega a Goma, que bombea el balón a la red. El balón, por el efecto, sale y los visitantes reclaman que no ha entrado el balón pero el asistente ya había llegado al centro del campo y el 3-0 sube al marcador. Ver para creer.

Con el trabajo hecho -y bien hecho-, el Guadalcacín tira de manual y mantiene la concentración para continuar firme atrás y seguir percutiendo arriba. El Alcalá, a la desesperada, es un quiero y no puedo y el cuarto puede llegar en un córner rematado en el primer palo por Diego Galiano que un defensa despeja de nuevo a córner o en una internada por la derecha de Goma cuyo centro lo corta un defensa con la mano aunque el árbitro no apreció pena máxima.

Y como era demasiado bonito para ser verdad, el Alcalá saca petróleo en un disparo lejano de Aarón con bote envenenado que se le escurre a Brian. El gol, con un cuarto de hora por delante, da esperanzas a los panaderos, que a punto están de obtener premio en un balón que Pablo Pérez deja para Brian y que Aarón no logra aprovechar. Empuja el Alcalá pero el Guada sigue firme atrás y roza el cuarto: tras un robo de Chiqui, Goma asiste a Borja, que entra solo por la derecha pero su disparo ante Ramón se le va fuera (88'); Juanjo lo intenta desde el borde del área tras pase de Marín pero Ramón ataja bien su disparo colocado a la escuadra (90'); y ya en el descuento, Goma, en inmejorable posición, cabecea fuera una falta lateral.

El partido muere en el área visitante y con el pitido final los azules -futbolistas y aficionados- respiran aliviados tras acabar por fin con la mala racha y salir del descenso, aunque no hay tiempo para relajarse porque los azules están con los mismos puntos que el Atlético Onubense y el Alcalá.