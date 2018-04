El Guadalcacín, más cerca de la salvación

El Soto del Real perdió frente al Móstoles 1-5 en el partido que tenía aplazado desde hace varias jornadas y el Guadalcacín FSF mantiene los diez puntos de ventaja sobre el equipo madrileño cuando quedan siete jornadas para acabar el campeonato de Primera División femenina. En efecto, las de Andrés Sánchez suman 21 puntos después del triunfo del pasado sábado en el derbi frente al Cádiz y han dado caza al Majadahonda mientras que el descenso queda definitivamente a diez puntos. De este modo, el equipo guadalcacileño acaricia ya la permanencia en su primera temporada en la elite del fútbol sala nacional y el partido en casa contra el Soto del Real del próximo día 21 podría ser el de la tranquilidad: el Soto del Real recibe este fin de semana al Burela, tercer clasificado, y el Guadalcacín se desplaza hasta Móstoles. Si ninguno puntúa, en el siguiente el Guada tendría la oportunidad de colocarse a 13 puntos con 15 por disputarse.

Pese a que los números indican que la salvación está a la vuelta de la esquina, Andrés Sánchez mantiene el discurso de la calma y la humildad porque "todavía nos quedan siete partidos, esto no se ha acabado y debemos seguir peleando". Si reconoce que si su equipo derrota en el Polideportivo Municipal al Soto del Real dentro de dos semanas la permanencia sería casi un hecho aunque precisa que "si bien la salvación estaría muy cerquita también es verdad que a partir de ahora tenemos rivales muy duros como Burela, Leganés, Roldán y Orense". El míster del Guada sí tenía claro que en los enfrentamientos contra Cidade As Burgas y Cádiz -los dos últimos clasificados- había que conseguir los seis puntos porque los demás equipos también los estaban sumando: "No podíamos perder puntos ni cometer errores y lo hemos hecho muy bien, estoy muy orgulloso de mis jugadoras pero para seguir creciendo tenemos que mejorar en muchas facetas".

Y es que a pesar del triunfo, Andrés Sánchez no estaba del todo satisfecho con el nivel de juego que mostraron sus jugadoras en el derbi aunque sí, evidentemente, por sumar tres puntos muy importantes. "No me gustó mi equipo porque durante algunas fases del encuentro no hicimos lo que debíamos hacer y creo que tratarse de un partido de rivalidad nos pudo. El Cádiz me gustó mucho. No supimos leer el partido pero creo que estuvo todo relacionado con la hipermotivación de las jugadoras y el rival que teníamos enfrente y lo mucho que nos jugábamos". El técnico del Guadalcacín FSF cree que su equipo no hizo un partido "para acabar 5-2 y esto nos debe servir para trabajar mucho más porque cometimos una serie de errores que no se pueden tener. Hay que que ser un equipo con mayor solidez". A Andrés Sánchez le gustó el Cádiz, que en el derbi no demostró ser un equipo para tener sólo dos puntos en el casillero: "Venía con una diferencia de 16 puntos y un equipo que juega sin presión sale a la pista con más tranquilidad. Jugaron muy bien y en determinados momentos del partido se mereció puntuar. Pero nosotros tenemos una capacidad muy grande cuando los partidos se abren y se segmentan las líneas defensivas, somos muy efectivos".

El próximo partido de las guadalcacileñas es este sábado a las 18:30 horas contra el Móstoles en la localidad madrileña, donde tratará de seguir sumando frente a un rival que marcha clasificado en la décima plaza con 30 puntos.