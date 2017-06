-renovado por una temporada con opción a otra más tras conseguir la permanencia en Tercera División estará contento por seguir, que era su prioridad...

-Llevo ya varios años aquí y siempre he querido seguir, y este año pues mucho más. Estoy contento porque aquí en el Guadalcacín soy feliz, en el día a día tanto con los jugadores como con el cuerpo técnico que tengo la verdad es que estoy muy contento y es una alegría ir a entrenar, estás en el día a día deseando que llegue el partido... Al final de lo que se trata en la vida es de eso, todo se resume en ser feliz, porque si haces algo que te gusta pero el ambiente no es bueno o no terminan de salir las cosas bien o hay mal ambiente, pues uno está angustiado. Pero aquí es todo lo contrario, el ambiente es fenomenal y uno va con ganas todos los días, cuando acaba un día estás deseando que llegue el siguiente. Yo estoy ya aburrido, estoy deseando empezar ya a entrenar.

-Ya decía a final de Liga que se le había hecho corta la temporada y eso que llegó a finales de octubre del pasado año...

-Claro, es que cuando uno está así, bien, se te pasa el tiempo volando. Siempre digo que soy un afortunado en la vida porque llevo entrenando creo recordar que nueve años y todos me ha tocado gente fenomenal, y luego ves historias por ahí que al entrenador le hacen la cama, que los jugadores le hacen la vida imposible, que dimiten, que los echan... Algún día me tocará pero a día de hoy no me ha pasado nunca, la verdad es que estoy muy contento.

-¿Cuál es ahora la hoja de ruta una vez renovado?

-Esta semana quiero ir hablando con todos los jugadores que tenemos porque la idea es darle continuidad al grupo, si en casa tienes cosas buenas no hay que buscar fuera. En verano todo el mundo está hablando de fichajes y fichajes y lo primero es lo que tienes en casa. Los jugadores han hecho una temporada bastante buena y lo primero es mantener el bloque, si puede continuar la mayoría pues mejor, y luego ya después todos los años hay que introducir un elemento nuevo para que haya competitividad, ilusión en la gente... Pero lo primero es hablar con lo que tenemos, con los de casa, intentar la continuidad del mayor número posible de jugadores. Y cuando tengamos cerrado lo de casa ya miraremos si tenemos que reforzar algo.

-¿Siguen los veteranos?

-Tengo que hablar con ellos pero con los que ya he hablando han dicho que sí... Diego (Galiano), Luis (Castillo), Juan (Rosillo), Alberto (Piñero) han dicho que sí, Adri (Martín) tiene dudas por el tema del trabajo, nos gustaría que siguiera aquí pero tiene que mirar por su futuro, su familia y su casa.

-¿Y los cedidos? (Pablo Pérez, Marín, Chiqui y Fran Jiménez)

-Mi intención es hablar con ellos para ver si están dispuestos a seguir aquí, si están dispuestos entonces ya hablamos con sus clubes.

-Si el presupuesto se recorta habrá más limitaciones para configurar la plantilla...

-No podemos competir económicamente, somos un equipo humilde pero no engañamos a nadie. Hay otros equipos que prometen y cuando llega enero y el equipo lleva ya 30 puntos, ven la salvación cerca y dejan de pagar. Eso aquí no va a pasar, aquí podemos llegar hasta una cantidad y tratar de hacerte feliz en el día a día, para mí eso vale más que otras cosas. Va a entrar gente nueva en la directiva que está con ganas, intentará moverse para buscar patrocinadores y hacer cosas para intentar que estemos bien, y si se puede coger algo más, mucho mejor. Y si no, habrá que hacer malabares.

-¿Cuándo tiene previsto iniciar la pretemporada?

-Como no se sabe todavía cuántos equipos va a tener el grupo por el Arcos y el Écija no se sabe la fecha de inicio de la Liga, pero más o menos arranceremos a medidados de julio.

-El objetivo va a seguir siendo la permanencia, lo que es una matrícula de honor para el Guada...

-Es que antes de empezar nada más viendo los presupuestos, en una clasificación estamos los últimos. A partir de ahí, hay que trabajar más porque yo confío en el entrenamiento. Otros se fían del dinero y los fichajes pero al final lo que vale es entrenar, si tienes buenos jugadores pero no estás trabajando bien o entrenando en condiciones, a lo mejor otro equipo inferior que entrene bien un día te puede dar la sorpresa.

-La próxima temporada tiene el aliciente del enfrentamiento con el Xerez CD...

-Claro, un partido que va a ser bastante interesante. Es un desplazamiento más cercano y también para ver a los rivales no hay que desplazarse tan lejos, y de cara a la afición de Jerez creo que va a ser bonito, se animará mucha gente a ver el partido.